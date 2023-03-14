MHP lideri Devlet Bahçeli, milletvekili adaylık başvurusunu yaptı

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek milletvekili seçimleri için partilerde milletvekili aday adaylığı başvuruları sürüyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 28'nci dönem milletvekili genel seçimleri için adaylık başvurusunu parti genel merkezinde yaptı.

MHP tarafından yapılan açıklamada, “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için adaylık başvurularını bugün Genel Merkezimizde yapmıştır” ifadeleri kullanıldı.

(DHA)

