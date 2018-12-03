MHP Mersin'de kriz! Karşılıklı çok sert açıklamalar geldi

MHP Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli, MHP’den istifa eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın yeniden aday olacağını belirttiği açıklamalarına zehir zemberek cevap verdi. Kocamaz’ın isim vermeden, "Halkı bir kenara iterek, halka sormadan, halka rağmen siyaset yapmaya çalıştığınızda halk da tavrını koyuyor ve girdiğiniz seçim hüsranla sonuçlanabiliyor” açıklamasına Gölgeli, “Sana Ülkücü Hareket 25 yıl belediye başkanlığı sıfatı vermiş. Sen almadın bu sıfatı, biz verdik. Biz çalıştık, biz mücadele ettik” karşılığını verdi.

MHP Silifke İlçe Kadın Kolları'nın düzenlediği Genişletilmiş İstişare Toplantısı'na katılan MHP Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ülkücü-Milliyetçi Hareket'in tarihinden bahseden Gölgeli, bu davada en büyük hak sahiplerinin şehitler ve onların ailelerinin olduğunu söyledi.



“KİMSE BU DAVANIN ÖNÜNE SET ÇEKEMEZ”



Ülkücü Hareket'in geçmişinde gözyaşı olduğunu dile getiren Gölgeli, kimsenin bu davanın önüne set çekemeyeceğini ifade ederek: “İşte biz geçmişinde gözyaşı olan bir hareketiz. Hani; 5 bin şehidin duası var diyoruz ya, sadece 5 bin şehidimizin duası değil, 5 bin annenin, binlerce öksüz ve yetim evladın da gözyaşı var bu davada. Bu dava kıymetli liderimizin dediği gibi dualı bir davayız. Kimse bu davanın önüne set çekemez” şeklinde konuştu.