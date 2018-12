MHP Mersin'de kriz! Karşılıklı çok sert açıklamalar geldi

“ŞEHİTLERİMİZ KADAR HAKKIN VAR MI BU DAVADA?”

İl Başkanı Gölgeli, konuşmasında MHP'den istifa eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın açıklamalarına da değinerek Kocamaz'ın MHP'de ülkücü şehitler kadar hakkı olmadığını söyledi.

“HAKLARIMIZI SANA NASIL HELAL EDECEĞİZ BURHANETTİN KOCAMAZ?”

Gölgeli sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir Anneler Günü'nde Erdemli'nin Gücüş Köyü'nde şehidimiz Ali Gücüş'ün kabrini ve ardından annesini ziyaret ettik. Sera naylonundan bir çardakta oturuyor. Oğlunu şehit verdiği halde hiçbir şey beklemiyor. Senin 25 yılın ne olacak? Ülkücü şehidimiz Avukat Ahmet Boz'un kızı Şehide şu an aramızda. Şehitlerimiz kadar hakkın var mı bu partide senin? Bu şehitlerin acı çeken evlatları kadar hakkın var mı senin bu partide? Bu şehitlerin analarının gözyaşları kadar hakkın var mı bu partide senin? Bir de çıkıyorsun 25 yılın hakkını savunuyorsun. Bu haklarımızı sana nasıl helal edeceğiz Burhanettin Kocamaz? Ülkücü hayatını her şeyiyle; vatanına, milletine, davasına adamış kişidir. Ülkücü'nün tarifi budur. Biz her şeyimizi bu davaya adadık. Bu vatan bölünmesin diye mücadele ettik. Bu ezan dinmesin diye mücadele ettik. Bizim hiç mi hakkımız yoktu?”

“BİZ ÇALIŞTIK, BİZ MÜCADELE ETTİK”

İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli sözlerini şöyle noktaladı: “Sana, Ülkücü Hareket 25 yıl Belediye Başkanlığı sıfatı vermiş. Sen almadın bu sıfatı, biz verdik. Biz çalıştık, biz mücadele ettik” (Sözcü)