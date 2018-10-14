MHP'nin af teklifi ve emeklilikte yaşa takılanların durumu TBMM'de

Teklifin mimarı MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız bu gelişmeyi Twittter hesabından, “Nihayet şartlı ceza indirimi kanun teklifi büyük bir mücadele sonunda Adalet Komisyonu’na gönderildi. Asıl mücadele şimdi başlıyor. Duanızı esirgemeyin” mesajıyla duyurdu.

Kamuoyunda büyük beklentiye yol açan teklife muhalefetin yanı sıra AK Parti de mesafeli bir tutum aldı. Tekliften etkilenecek suçların kapsamı nedeniyle tartışılan teklifle ilgili gözler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önümüzdeki günlerde yapacağı görüşmeye çevrildi.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR

Kamuoyunda büyük beklenti yaratan emeklilikte yaşa takılanların durumuyla ilgili yasa teklifleri de yine Meclis Başkanlığı tarafından Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderildi. CHP, MHP ve HDP’lilerin verdiği 5 ayrı yasa teklifi komisyon gündemine girerken, AK Parti ise bu konuda çalışması olmadığını açıkladı.

