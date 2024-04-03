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MHP'nin seçimi AK Parti'ye kıl payı kaptırdığı ilçede gerginlik sokağa taştı! MHP pes etmedi: 'Hakkımızı arayacağız'

03.04.2024 14:55
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Çorum'un Uğurludağ ilçesinde seçimin kıl payı farkla bitmesi gerginliğe yol açtı. AK Parti adayı, kesin olmayan sonuçlara göre 13 oy farkla MHP'li rakibini geçerek belediyeyi kazandı. Bu tablo tansiyonu yükseltirken sokaklarda alevler yükseldi, polis devreye girdi. MHP ise pes etmedi!

MHP'nin seçimi AK Parti'ye kıl payı kaptırdığı ilçede gerginlik sokağa taştı! MHP pes etmedi: 'Hakkımızı arayacağız'

Uğurludağ'da rekabet Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ile MHP arasındaydı. Kesin olmayan sonuçlara göre kazanan AK Parti adayı Remzi Torun oldu. MHP ilçe ve il seçim kurullarına itiraz etti, itirazlar reddedildi. Uğurludağ MHP İlçe Başkanı Şuayip İpek, "Hakkımızı Yüksek Seçim Kurulu'nda arayacağız" dedi.

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Zeki İpek ve Remzi Torun

SEÇİM SONUÇLARI GERGİNLİK YARATTI

Uğurludağ ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde AK Parti adayı Remzi Torun 1546, MHP adayı Zeki İpek 1533 oy alırken, 92 oy geçersiz sayıldı. MHP İlçe Teşkilatı, İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. Ortaya çıkan tablo üzerine ilçede gerginlik yaşandı.

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SOKAKTA LASTİK YAKTILAR

Bir grup toplanıp, sokak ortasında lastik yaktı, eylem yaptı. Polis ekiplerinin müdahalesinin ardından grup dağıldı.

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Uğurludağ MHP İlçe Başkanı Şuayip İpek, konuyla ilgili, "Pazar günü gerçekleşen seçimlerde 1533 oy MHP adayı, 1546 AK Parti adayı oy aldı. AK Parti adayının 13 farkla seçimi kazandığı görülüyor. Ancak 92 oyun geçersiz sayılması üzerine itirazda bulunduk. Geçersiz oyların bizim lehimize olduğunu bildiğimiz için İskilip İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulunduk. İlçe, talebimize ret cevabı verdi. Bunun üzerine İl Seçim Kurulu'na başvurduk. İl Seçim Kurulu da talebimize reddetti. Hakkımızı Yüksek Seçim Kurulu'nda arayacağız" dedi.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


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