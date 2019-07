MHP TBMM Grup Toplantısı

-"Buyursun kursunlar"

"Sosyal doku, siyasal bünye yeni bir parti kurulmasına kapalıdır." diyen Bahçeli, şöyle konuştu:

"(Bugün susma vakti değil) diyenler, 23 Haziran günü İstanbul’da sandık başına gittiğinde 'her şey çok güzel olacak' mesajı verenler, aldıkları sufle her neyse, kulaklarına üflenen nelerse, gereğini yapmaya başlamışlardır. Şunu unutmayınız ki devlet ve siyaset adamı için vefa her şeyin önündedir. Dününe vefa duymayanların devletin geleceğinde pay sahibi olmaları, millete ve ülkeye onurluca hizmetleri mümkün değildir. Dahası bir insanda vefanın olması için önce vicdan ve yürek olmalıdır. Yeni parti kurmak isteyenler buyursun kursunlar. Nasıl olsa siyaset mezarlığına bir yenisinin daha ilave edilmesi önemsiz bir ayrıntı olacaktır. Adeta sütten çıkmış ak kaşık gibi konuşanlara tavsiyem, geçmişlerine bakmaları, yedikleri herzeleri, yabancıların gazına gelerek verdikleri zarar ve ziyanı görmeleri, biraz izanları varsa özeleştirilerini yapmalarıdır. Küresel güç merkezlerinin nabzına göre şerbet vermeye kalkışanlara bu milletin sırtı dönük, kapısı da sürgülüdür."