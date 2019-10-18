MHP'den "Toplum, Kadın ve Şiddet" sempozyumu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, "Sokak ortasında, adliye önünde, ev veya meskenlerin içinde, iş yerlerinde hunharca öldürülen kadınlar sadece Türkiye’nin değil, sadece bölge ülkelerinin değil, tüm insanlığın kanayan yarası, kanatlanmış çığlığıdır." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayesinde gerçekleştirilen ve 3 gün sürecek "Toplum, Kadın ve Şiddet" temalı sempozyum Meyra Otel'de başladı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu, Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın önceki gün Ankara Kalesi surlarından düşerek hayatını kaybeden oğlu Turan İlteber Yalçın için taziye dileklerinde bulundu. Depboylu, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiklere selamlarını yolladı.

Konuşmasında Neşet Ertaş'ın "Kadınlar insandır, biz ise insanoğlu" sözünü hatırlatan Depboylu, "Kadınlar şiddete, istismara, tacize maruz kalmaktadır ki bu dehşet tablosu insanım diyen, vicdan sahibi her kişi için utançtır. Sokak ortasında, adliye önünde, ev veya meskenlerin içinde, iş yerlerinde hunharca öldürülen kadınlar sadece Türkiye’nin değil, sadece bölge ülkelerinin değil, tüm insanlığın kanayan yarası, kanatlanmış çığlığıdır.