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MHP'den "Toplum, Kadın ve Şiddet" sempozyumu

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.10.2019 16:47 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu: "Sokak ortasında, adliye önünde, ev veya meskenlerin içinde, iş yerlerinde hunharca öldürülen kadınlar sadece Türkiye’nin değil, sadece bölge ülkelerinin değil, tüm insanlığın kanayan yarası, kanatlanmış çığlığıdır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, "Sokak ortasında, adliye önünde, ev veya meskenlerin içinde, iş yerlerinde hunharca öldürülen kadınlar sadece Türkiye’nin değil, sadece bölge ülkelerinin değil, tüm insanlığın kanayan yarası, kanatlanmış çığlığıdır." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayesinde gerçekleştirilen ve 3 gün sürecek "Toplum, Kadın ve Şiddet" temalı sempozyum Meyra Otel'de başladı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu, Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın önceki gün Ankara Kalesi surlarından düşerek hayatını kaybeden oğlu Turan İlteber Yalçın için taziye dileklerinde bulundu. Depboylu, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiklere selamlarını yolladı.

Konuşmasında Neşet Ertaş'ın "Kadınlar insandır, biz ise insanoğlu" sözünü hatırlatan Depboylu, "Kadınlar şiddete, istismara, tacize maruz kalmaktadır ki bu dehşet tablosu insanım diyen, vicdan sahibi her kişi için utançtır. Sokak ortasında, adliye önünde, ev veya meskenlerin içinde, iş yerlerinde hunharca öldürülen kadınlar sadece Türkiye’nin değil, sadece bölge ülkelerinin değil, tüm insanlığın kanayan yarası, kanatlanmış çığlığıdır.

Bu çığlık masumdur, bu çığlığın gözü yaşlıdır.” ifadelerini kullandı.

Depboylu, yapılabilecek en değerli çalışmanın bilimsel temellere dayalı üretilecek politikalar olduğuna dikkati çekerek, "Bugüne kadar, tarihimizde ve kültürümüzde kadının yeri, önemi ve yaşadığı sorunlara ilişkin pek çok bilimsel çalışma yapılmıştır." diye konuştu.

Sempozyumda bilim insanlarının ve alanlarında çalışmalar yapan araştırmacıların yer alacağını belirten Depboylu, "Sosyal yaşamda başta şiddet olmak üzere önemli problemlerin çözümüne yönelik sunulacak bilimsel bildiriler ve katılımcıların değerli katkılarıyla toplum, kadın ve şiddet konularını birlikte ele alarak mevcut sorunlara çareler arayacağız." dedi.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu

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