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MHP'li Büyükataman'dan Yunanistan'a tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.07.2019 12:07 | Son Güncelleme

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İstanköy ve Rodos'taki Müslüman Türk azınlığa ait İstanköy İslam Vakfı arazilerinin Yunan Hükümeti tarafından satılmasına tepki gösterdi - Büyükataman: - "Türkiye'nin, gereken adımları atarak, Yunanistan'ın sorumluluklarını hatırlatması ve etkin diplomasi yoluyla Yunanistan'daki Müslüman Türk azınlığın haklarını temin etmesi elzemdir"

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Türkiye'nin, gereken adımları atarak Yunanistan'ın sorumluluklarını hatırlatması ve etkin diplomasi yoluyla Yunanistan'daki Müslüman Türk azınlığın haklarını temin etmesi elzemdir." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükataman, Yunanistan'ın Lozan Antlaşması hükümlerini ihlal ederek, Türk azınlıklara ait vakıf arazilerini satmasına yazılı bir açıklama ile tepki gösterdi.

Açıklamasında, Anadolu Ajansı'nın (AA) 15 Temmuz 2019'da yaptığı İstanköy ve Rodos'taki Müslüman Türk azınlığa ait İstanköy İslam Vakfı arazilerinin Yunan Hükümeti tarafından satıldığı haberine atıfta bulunan Büyükataman, şu ifadeleri kullandı:

"Haberde, bölgedeki 5 caminin restorasyonu için 34 dönümlük bir arazinin satış işlemlerinin tamamlandığı belirtilmiş; bu şekilde 70’ten fazla mülkün devredildiği veya satıldığı, satış ve devir işlemlerinin atanmış vakıf idaresi tarafından gerçekleştirildiği, bu yöneticilerin vakfın kendisi tarafından seçilmediği, vakıf yöneticilerinin usulsüz bir şekilde Yunan Hükümeti tarafından belirlendiği ifade edilmiştir."

Büyükataman, Lozan Anlaşması'nın 45. maddesinde Yunanistan'daki azınlıklara ilişkin düzenlemelerin yer aldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Yunanistan'daki Türk azınlığın haklarını ilgilendiren 1881 İstanbul Antlaşması, 1913 Atina Barış Antlaşması ve diğer bazı düzenlemeler de Yunanistan'daki azınlıkların korunması yönünde benzer hükümler taşımaktadır.
Lozan Antlaşması'nın 37. maddesi de azınlıklarla ilgili düzenlemelerin Türkiye'nin ve Yunanistan'ın iç hukuku bakımından temel yasalar olduğuna; hiçbir yazılı düzenlemenin bu hükümlere aykırı olamayacağına ve Türkiye ile Yunanistan'ın bu yükümlülüğe uyması gerektiğine işaret etmektedir."

Açıklamasında, Lozan Antlaşması çerçevesinde Yunanistan'ın azınlık vakıflarını koruma yükümlülüğü olduğunu belirten Büyükataman, "Bu bağlamda Türkiye'nin, gereken adımları atarak Yunanistan'ın sorumluluklarını hatırlatması ve etkin diplomasi yoluyla Yunanistan'daki Müslüman Türk azınlığın haklarını temin etmesi elzemdir." ifadelerini kullandı.

Büyükataman, Türkiye'nin Yunanistan'a, mütekabiliyet ilkesini hatırlatmasını talep ederek, şunları kaydetti:

"Hatta bu ilkeyi hayata geçirebileceği yönünde adımlar atması yerinde bir karşılık olacaktır. Bu yalnızca hukuki bir gereklilik değil Türkiye Cumhuriyeti Devleti için tarihi, siyasi ve kültürel bir yükümlülüktür.
Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye dışındaki Türkler ile ilgili her konunun takipçisidir. Bu çerçevede, Yunanistan'daki Müslüman Türk azınlığın statüsü ve hakları ile ilgili ihlalleri de yakından takip etmektedir."

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MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman

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