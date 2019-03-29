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MHP’li Mustafa Kalaycı: “Konyalı PKK ile işbirliği yapanlara oy vermez"

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2019 14:11 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, “Konyalı beka mücadelesinde Cumhur İttifakı’na gerekli desteği veriyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, “Konyalı beka mücadelesinde Cumhur İttifakı’na gerekli desteği veriyor. Konyalı PKK ile işbirliği yapanlara oy vermez” dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, partisinin İl Başkanı Murat Çiçek, Meram İlçe Başkanı İbrahim Ay ve beraberindeki heyetle İhlas Haber Ajansı (İHA) Konya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette seçim çalışmalarını değerlendiren Kalaycı, liderleri Devlet Bahçeli’nin de talimatı üzerine 7/24 esasına göre, tüm teşkilatlarla birlikte Cumhur İttifakı’nın 31 Mart Yerel Seçimleri’nden büyük bir zaferle çıkması için çalıştıklarını söyledi.
Türkiye genelinde Cumhur İttifakı’na en yüksek desteğin Konya’dan çıkacağına inandığını dile getiren Kalaycı, "Konyalı PKK ile işbirliği yapanlara oy vermez" dedi.
Kalaycı sözlerini şöyle sürdürdü:
"AK Parti teşkilatlarıyla MHP teşkilatları kaynaşmış durumda birlikte bir mücadele veriyoruz. Konyamızda benim sahada gördüğüm 31 ilçemizde de Cumhur İttifakı başarıyla seçimi alacak. Konya Büyükşehir Belediyesinde de yüksek oranda oyla Büyükşehir Belediye Başkanlığını alacak. Ben inanıyorum ki Konyamız Türkiye genelinde Cumhur İttifakı’na en büyük desteği veren il olacak. Sahada ve yaptığım çalışmalarda gördüğüm tablo bu. Tabii ki Konyalı PKK’lılarla işbirliği yapanlara oy verir mi? Vermez. Konyalı 15 Temmuz Darbe Girişimi gecesi darbe gecesini kutlayanlara, içkiyle kutlama yapanlara oy verir mi? Vermez. HDP ile işbirliği yapanlara oy verir mi? Vermez. Tüm dünyada İslam düşmanlığı hat safhaya çıkmışken İslam’dan kaynaklanan terör diyen bir siyasi partiye CHP‘ye, onun ortağı İYİ Parti’ye oy verir mi? Vermez. Sahada da özellikle HDP ile yaptıkları ittifakın belediye meclis üyeliklerine Kandil’den belirlenen PKK ile geçmişinde bağlantısı artık tarih tarih ortaya konulmuş kişilerin belediyeye taşınmasına Konyalı asla cevaz vermez ve bunun dersini de sandıkta karşımızdaki ittifaka verecek."

"Konyalı beka mücadelesinde Cumhur İttifakına gerekli desteği veriyor"
Kalaycı, seçmenin Türkiye’nin bekasına yönelik yapılan saldırıların farkında olarak Cumhur İttifakı’na gerekli desteği verdiğini bildirdi. Kalaycı, "Milletimizin engin bir sağ duyusu var. Onca sıkıntı yaşamasına rağmen tüm gelişmeleri de yakından takip ediyor, her şeyin farkında, oynanan oyunların farkında, Türkiye’nin bekasına yönelik yapılan saldırıların farkında. Kendi sıkıntısını geri plana itiyor, Cumhur İttifakı’na bu anlamda çok yoğun bir şekilde destek veriyor. Bugün baktığımız zaman çiftçimiz sıkıntılı, üreticimiz sıkıntılı, sorunlarla uğraşıyor, elde ettiği geliri maliyetini karşılamamış ama biliyor ki gübrenin fiyatı bugün katlandıysa ekonomik saldırılar sonucu, dövizdeki yükselmenin bunu etkilediğini biliyor. Yemin fiyatı, mazotun fiyatı bu ekonomik saldırılar sonucu yükseldiğini görüyor. Bu anlamda da bu mücadeleye, beka mücadelesinde Cumhur İttifakı’na gerekli desteği veriyor” ifadelerini kullandı.

"Konya’yı 32-0 yapacağız inşallah"
Ekonomik sorunların aşılacağını ancak vatan elden giderse telafisini olmayacağını vurgulayan Kalaycı, seçmenin bunun farkında olduğunu dile getirdi. Kalaycı, "Vatandaşımız ekonomik sıkıntıların 31 Mart Yerel Seçimler sonrasında Türkiye’nin önünün açılacağını, rahatlayacağını görüyor. Ekonomi anlamında çok önemli köklü tedbirler alınarak bugün yaşanan sıkıntılar önümüzdeki süreçte gidecek bunun da farkında. Çünkü ekonomik sosyal sıkıntılar gelip geçici. Bu millet kıtlığı da gördü. Milli Mücadele yıllarında evindeki ekmeği paylaştı askerimizle. Şimdi de aynı gözle bakıyor ve şunu biliyor Konyalı, ekonomik sorunların telafisi var. Bugün sorun yaşarsın yarın bunu aşarsın ama vatan elden giderse bunun telafisi yok. Vatan için bayrak için şehadeti göze almış bir milletimiz var. Her zaman için en zor şartlarda dahi canını feda edecek insanımız bitmez bizim. Bu anlamda da Cumhur İttifakı tam destek almış durumda tüm hemşehrilerimizden. Büyük bir başarıyla Konya Büyükşehir Belediyesi ve tüm ilçe belediyelerini alarak 32-0 yapacağız inşallah. Türkiye genelinde hem heyecan var hem coşku var hem de büyük bir destek var Cumhur İttifakı’na karşı. 24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın sağladığı başarı 31 Mart seçimlerinde daha yüksek oranda sonuçla taçlandırılacak” diye konuştu.

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