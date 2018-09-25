MHP'nin bazı suçların ceza sürelerinde indirim teklifi

ALPER ATALAY - HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, MHP'nin, bazı suçların ceza sürelerinde indirim öngören kanun teklifine ilişkin, "Teklifin gerekçesindeki tespitlerin önemli bir kısmı görmezlikten gelinemeyecek sorunlara dikkat çekiyor ama önerilen çözüm bize göre yeterli değil, eksiktir. Dolayısıyla da beklentiyi karşılayacak bir adımın atılması gerekiyor." dedi.

Bilgen, kamuoyunda "af teklifi" olarak bilinen Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinin Şartlı İndirimi ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, teklifte iki noktayı önemsediklerini belirtti.

Bunlardan birinin teklifin konusunun bir toplumsal talebe dayanması olduğunu anlatan Bilgen, yargıdan kaynaklı ciddi sorunların bulunduğunu ve bu yapısal sorunların önemli krizler yarattığını savundu.

Teklifin gerekçesinde, cezaevlerinde yaşanan doluluk oranı ve insan haklarıyla ilgili yaşanan ağır ihlallerin elbette ki bir çözüm arama ihtiyacını doğurduğunu vurgulayan Bilgen, bu ihtiyacın nasıl ele alınması ve çözülmesi gerektiği konusununda ikinci önemli nokta olan yöntem konusunu ele almayı gerektirdiğini ifade etti.