MHP'nin bazı suçların ceza sürelerinde indirim teklifi

ALPER ATALAY - HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, MHP'nin, bazı suçların ceza sürelerinde indirim öngören kanun teklifine ilişkin, "Teklifin gerekçesindeki tespitlerin önemli bir kısmı görmezlikten gelinemeyecek sorunlara dikkat çekiyor ama önerilen çözüm bize göre yeterli değil, eksiktir. Dolayısıyla da beklentiyi karşılayacak bir adımın atılması gerekiyor." dedi.
Bilgen, kamuoyunda "af teklifi" olarak bilinen Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinin Şartlı İndirimi ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, teklifte iki noktayı önemsediklerini belirtti.
Bunlardan birinin teklifin konusunun bir toplumsal talebe dayanması olduğunu anlatan Bilgen, yargıdan kaynaklı ciddi sorunların bulunduğunu ve bu yapısal sorunların önemli krizler yarattığını savundu.
Teklifin gerekçesinde, cezaevlerinde yaşanan doluluk oranı ve insan haklarıyla ilgili yaşanan ağır ihlallerin elbette ki bir çözüm arama ihtiyacını doğurduğunu vurgulayan Bilgen, bu ihtiyacın nasıl ele alınması ve çözülmesi gerektiği konusununda ikinci önemli nokta olan yöntem konusunu ele almayı gerektirdiğini ifade etti.
"Sonuçta bu toplumsal bir talepse, bu toplumsal talebi karşılama konusunda siyasetin iyi niyetle ve açıklıkla konuyu tartışması gerekir." diyen Bilgen, tek tek maddelerle ilgili bir tartışma yapılmadan önce partiler arası bir mekanizmanın kurulmasını ve cezaevlerinin sorunları ile yargının sorunlarını ele alacak bir çalışmanın yapılmasını önemsediklerini kaydetti.
- "Tespitler önemli, çözüm yeterli değil"
Bilgen, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Teklifin gerekçesindeki tespitlerin önemli bir kısmı görmezlikten gelinemeyecek sorunlara dikkat çekiyor ama önerilen çözüm bize göre yeterli değil, eksiktir. Dolayısıyla da beklentiyi karşılayacak bir adımın atılması gerekiyor. Türkiye'de özellikle şiddetle ilişkisi bulunmadığı halde cezaevinde bulunan ve ifade özgürlüğü kapsamında ele alınması gereken suç kategorileriyle yüzleşmek bir zorunluluktur. Teklif, bunu görmeyen bir yaklaşım içeriyor. Bu anlamda ciddi eksileri bulunduğunu ama tespitlerin de sorunu anlama açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Partiler ittifak yapabilir, uzlaşabilir, pazarlık yapabilirler ama bu tip sorunlar, böylesi arayışların aracı, malzemesi haline getirilmemelidir."
Ayhan Bilgen, önümüzdeki günlerde kapalı Grup Toplantısı ile Parti Meclisi (PM) Toplantısı'nı yapacaklarını, konuyu bu toplantılarda bütün boyutlarıyla tartışacaklarını ve Meclis açıldığında da yaklaşımlarını netleştirmiş olacaklarını bildirdi.
Bilgen, "İlkesel olarak yaklaşımımız; Türkiye'nin yargıyla ilgili sorunlarının siyaset tarafından ele alınması gerektiği yönündedir. Bu konudaki girişimleri baştan reddetmek, yok saymak doğru değildir. Biz, siyasi partilerin bu konuda ortak hareket etmesi, uzlaşmaya açık davranması ve önce çalışma yöntemini netleştirmesi gerektiği kanaatindeyiz." diye konuştu.
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