Mi 11 Ultra'nın arka ekranı gelecekte daha kullanışlı olacak!

Xiaomi, Mi 11 Ultra'yı, zirve modellerinin arasına yerleştirdi. Snapdragon 888 işlemcisi ile gelen telefon, en çok arka ekranıyla dikkat çekti.1,1 inçlik AMOLED ekranı arkasında taşıyan telefon, böylece arka kamera ile kolayca selfie çekmeyi mümkün hale getirdi. Fakat görünüşe bakılırsa daha birçok özelliği de sahip olan bu ekran, kamera konusunda sadece selfie çekimi ile sınırlı kalmayacak.

Mİ 11 ULTRA'YA ARKA EKRAN DOPİNGİ

Bir Weibo gönderisine göre, Mi 11 Ultra'daki arka ekran artık video kaydını ve diğer birkaç kamera özelliğini destekliyor. Ancak, bu özelliklerin şu anda yalnızca dahili beta sürümünde mevcut olduğu söyleniyor. Eğer her şey planlandığı gibi giderse, şirket önümüzdeki haftalarda kararlı bir sürüm yayınlayabilir.

VİDEO KAYIT MODLARI DA BULUNABİLİR

Bu özellikler, kullanıcılar için özellikle akıllı telefonlarının ana kamera kurulumuyla vlog kaydederken yararlı olacak gibi görünüyor. Dahası, hızlandırılmış video, yavaş çekim, portre modu, gece modu gibi gelişmiş video kayıt modları bile bu ekranda bulunabilir. Tüm bu özelliklerin önümüzdeki haftalarda yayınlanacağı düşünülüyor.

