Michelin’den lastiklerin ömrünü uzatacak ipuçları

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Michelin, lastiklerin uzun ömürlü kullanılabilmesi için kullanıcılara önerilerde bulundu.

Michelin açıklamasına göre, lastiklerin yasal sınır olan 1,6 milimetreye (mm) kadar kullanılması gerekirken, lastikler fiziksel, çevresel ve insan faktörü olmak üzere üç ana kategorideki faktörden zarar görüyor.

Aşınma, hasar, yol şartlarından zarar gören lastiklerin kilometre ömrü önemli ölçüde azalıyor. Lastik yüzeyinde, yanaklarında meydana gelen kesik, yırtık ve şişlikler nedeniyle ömrünü tamamlayan lastik, yol ve yolcu güvenliği için bir tehdit unsuru olarak görülüyor.

Açıklamaya göre, lastiğin ömrünü tehdit eden bir diğer faktör ise insan faktörü olarak ön plana çıkıyor. Lastiğin rutin kontrollerinin yapılmaması, doğru lastik hava basıncında tutulmaması, patlak şekilde kullanılmış bir lastiğin yeniden şişirilmesi lastik ömrünü doğrudan etkiliyor.

Ayrıca farklı tipteki lastiklerin eş zamanlı olarak kullanılması, ani hızlanma ve frenlemeye bağlı kullanış biçimleri, jant ve lastiğin ebatlarının eşleşmemesi, mevsime göre lastik kullanılmaması, balans ayarının yapılmaması nedeniyle lastikler, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesine neden oluyor. Hava koşulları, aşırı sıcaklık, yağmur, kar, buz, yağ ve gres yağı gibi çevresel faktörlerden de olumsuz etkilenen lastiklerin kilometre ömrü önemli ölçüde azalıyor.

