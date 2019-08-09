HABER

Michelin’den lastiklerin ömrünü uzatacak ipuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 10:04 | Son Güncelleme

Lastiğin rutin kontrollerinin yapılmaması, doğru lastik hava basıncında tutulmaması, patlak şekilde kullanılmış bir lastiğin yeniden şişirilmesi lastik ömrünü doğrudan etkiliyor

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Michelin, lastiklerin uzun ömürlü kullanılabilmesi için kullanıcılara önerilerde bulundu.

Michelin açıklamasına göre, lastiklerin yasal sınır olan 1,6 milimetreye (mm) kadar kullanılması gerekirken, lastikler fiziksel, çevresel ve insan faktörü olmak üzere üç ana kategorideki faktörden zarar görüyor.

Aşınma, hasar, yol şartlarından zarar gören lastiklerin kilometre ömrü önemli ölçüde azalıyor. Lastik yüzeyinde, yanaklarında meydana gelen kesik, yırtık ve şişlikler nedeniyle ömrünü tamamlayan lastik, yol ve yolcu güvenliği için bir tehdit unsuru olarak görülüyor.

Açıklamaya göre, lastiğin ömrünü tehdit eden bir diğer faktör ise insan faktörü olarak ön plana çıkıyor. Lastiğin rutin kontrollerinin yapılmaması, doğru lastik hava basıncında tutulmaması, patlak şekilde kullanılmış bir lastiğin yeniden şişirilmesi lastik ömrünü doğrudan etkiliyor.

Ayrıca farklı tipteki lastiklerin eş zamanlı olarak kullanılması, ani hızlanma ve frenlemeye bağlı kullanış biçimleri, jant ve lastiğin ebatlarının eşleşmemesi, mevsime göre lastik kullanılmaması, balans ayarının yapılmaması nedeniyle lastikler, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesine neden oluyor. Hava koşulları, aşırı sıcaklık, yağmur, kar, buz, yağ ve gres yağı gibi çevresel faktörlerden de olumsuz etkilenen lastiklerin kilometre ömrü önemli ölçüde azalıyor.

Güzel yıldızın kıyafetleri dudak uçuklattı! Güzel yıldızın kıyafetleri dudak uçuklattı!
Facebook’a yüz tanıma şokuFacebook’a yüz tanıma şoku
Sokak hayvanları çocukları harekete geçirdiSokak hayvanları çocukları harekete geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
michelin

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıtta çifte indirim

Akaryakıtta çifte indirim

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

Kısmetse Olur'da evlenmişlerdi! Sürpriz karar

Kısmetse Olur'da evlenmişlerdi! Sürpriz karar

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesinde

İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesinde

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trafikte son durum! Kurban Bayramı tatili için bugün yola çıkacaklar dikkat

Bugün yola çıkacaklar dikkat!

Çeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlar

Çeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlar

Her an tetikte bekliyorlar: Plansızlarını da yapacağız

Her an tetikte bekliyorlar: Plansızlarını da yapacağız

Adana'da iki kişinin ölümüne neden olan minibüs kaza yerinden kaldırıldı

İki kişi ölmüştü... Minibüs saatler sonra kaldırıldı

Son depremler! Denizli ve İzmir'in ardından Afyonkarahisar'da peş peşe depremler

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

Söndürmek istediği alevlerin arasında kalan genç kız yaralandı

Yangında can pazarı! Söndürmek isterken alevlerin ortasına düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.