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Mıcıra kapılan otomobil takla attı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2018 12:40 | Son Güncelleme

ÇORUM'un Bayat ilçesinde, mıcıra kapılan otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mıcıra kapılan otomobil takla attı: 4 yaralı

Mustafa ULUSOY/BAYAT(Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Bayat ilçesinde, mıcıra kapılan otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece Bayat ilçesi Bayat-İskilip karayolunda meydana geldi. İddiaya göre Çankırı'dan Bayat istikametine gitmekte olan Süleyman Topal yönetimindeki 34 VY 6572 plakalı otomobil mıcıra kapılarak takla attı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Z.B, E.K., S.B, yaralandı. 4 yaralı olay yerine çağırılan ambulanslarla Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok ve Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Mıcıra kapılan otomobil takla attı: 4 yaralı

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