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Miçotakis'ten Kıbrıs iddiası: Destek görüyoruz!

11.02.2021 16:00 | Son Güncelleme:
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Miçotakis'ten Kıbrıs iddiası: Destek görüyoruz!

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Kıbrıs sorununun çözümü için uluslararası toplumdan "destek gördüklerini" ileri sürdü.

Miçotakis, Atina'nın ev sahipliğinde düzenlenen "Dostluk Forumu"nun açılışında konuştu.

Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi, Mısır, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanlarının katılımıyla yapılan forumun herkese açık bir platform olduğunu söyleyen Miçotakis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası "Dostluk Forumu" inisiyatifinin zirve formatında düzenlenmesi umudunu dile getirdi.

Miçotakis, katılımcı ülkeler arasında gerek diplomasi gerekse ekonomi, enerji ve salgın gibi konularda "daha sıkı iş birliği yapılabileceğini" ve bu birliğin, "kimseye karşı olmadığını" savundu.

KIBRIS SORUNU

Kıbrıs meselesinin olası çözümüne değinen Miçotakis, "Tüm ülkeler, Birleşmiş Milletler (BM) kararları ve Avrupa Birliği (AB) müktesebatı çerçevesinde (Kıbrıs'ta) adil, kalıcı ve işler bir çözüm için bize desteğini gösteriyor. (Bu ülkeler) Barış, güvenlik, iyi komşuluk ilişkileri ve anlaşmazlıkların barışçıl çözümü için uluslararası hukuka ve deniz hukukuna bağlı kalarak, ülkelerimizin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı göstererek, kritik jeostratejik bölgemizde barış ve refahın inşasını arzu ediyorlar." iddiasında bulundu.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, 8 Şubat'ta Kıbrıs Rum kesimini ziyaretinde, Rum lider Nikos Anastasiadis ile görüşmesinde, 52 yıldır denenen ancak bir sonuç alınamayan "federasyon" modelini savunmayı sürdürmüştü.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin dünkü Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada, Miçotakis'e tepki göstererek, "Artık iki devletli çözümden başka Kıbrıs'ta çıkış yolu kalmamıştır. İster kabul edersiniz ister etmezsiniz." demişti.

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