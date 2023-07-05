MicroLED'li Apple Watch Ultra ile ilgili dikkat çeken söylenti! Yeni tarih verildi

Macrumors'ın aktardığına göre, ekran analisti Ross Young tarafından nisan ayında paylaşılan bilgilere dayanarak, microLED ekranlı bir Apple Watch Ultra'nın ilk söylendiği gibi 2024'ün sonlarında değil, en erken 2025'in ikinci yarısında piyasaya sürüleceği öne sürülmüştü.

İDDİA: MICROLED APPLE WATCH ULTRA'NIN 2026'NIN İLK ÇEYREĞİNDEN ÖNCE ORTAYA ÇIKMASI MÜMKÜN DEĞİL

Şimdi ise pazar araştırma firması Trendforce, Apple'ın seri üretime geçmeden önce çözülmesi gereken yüksek üretim maliyetleriyle ilgili sorunlar nedeniyle microLED ekranlı Apple Watch Ultra'nın ikinci kez ertelendiğini ve 2026'nın ilk çeyreğinden önce ortaya çıkmasının mümkün olmadığını iddia ediyor.

Apple'ın Samsung Display'e olan bağımlılığını azaltmak ve ekran paneli sektöründeki temel bileşenlerin tedariki üzerindeki kontrolünü sıkılaştırmak için son on yılda şirket içi microLED geliştirme çalışmalarına 1 milyar dolardan fazla yatırım yaptığı ileri sürüldü.

Apple Watch Ultra'nın microLED ekran kullanan ilk Apple cihazı olması bekleniyor.

Mevcut Apple Watch Ultra standart OLED teknolojisini kullanırken, MicroLED OLED'in birçok avantajının yanı sıra bazı iyileştirmeler de sunuyor.

MICROLED'İN AVANTAJLARI

LED ekranlarla karşılaştırıldığında microLED'ler enerji konusunda çok daha verimli. Bunun Apple Watch Ultra ve gelecekte bu teknolojiyi benimseyen diğer cihazlarda pil ömrünü önemli ölçüde artırması bekleniyor.

Öte yandan OLED'in aksine, microLED'de ekran yanığı riski çok daha az.

Ayrıca microLED'ler daha uzun bir potansiyel kullanım ömrüne sahip.

Özetle microLED, OLED ve miniLED'den daha üstün, yeni nesil bir teknoloji.

Apple'ın halihazırda Apple Watch için microLED ekranları test ettiği ve ekranların daha parlak, daha canlı renklere sahip olduğu ve içeriğin "camın üstüne boyanmış" gibi göründüğü söyleniyor.

İddiaya göre Apple, bu teknolojiyi gelecekte iPhone ve diğer cihazlarına da getirmeyi planlıyor.



