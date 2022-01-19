Microsoft, Activision'u satın alacağını açıkladı! Peki şimdi ne olacak, Microsoft için büyük bir mobil oyun fırsatı olabilir mi?

Microsoft ve Activision Blizzard arasındaki anlaşma büyük yankı uyandırdı. Yaklaşık 70 milyar dolarlık anlaşma ile birlikte Activision çatısı altındaki oyunların Xbox Game Pass hizmetine eklenmesi ise sürpriz olmayacak. Ancak anlaşmanın Microsoft'a mobil alanda büyük bir kitle de sağlaması bekleniyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK MOBİL OYUNLARI CEBİMİZDE

Akıllı telefonlar genellikle sosyal medya ve mobil uygulamalar için kullanılıyor. Artık günümüzde telefonları "alo" demek için bile çok daha az kullanıyoruz. Ancak unutulmaması gerekir ki en popüler işletim sistemlerine sahip akıllı telefonlar, aynı zamanda dünyanın en büyük mobil oyunlarına da ev sahipliği yapmaktalar.

ACTIVISION'UN MOBİLDEKİ TECRÜBESİ

Microsoft'un satın alacağını duyurduğu Activision Blizzard'ın bünyesinde Cand Crush'ın yaratıcısı King de yer alıyor. King, mobil oyun serisiyle dünya çapında önemli bir başarı ve ciddi gelirler elde etti, etmeye de devam ediyor.

Buna bağlı olarak, Activision'un mobil oyunlar konusunda tecrübeli isimlere sahip bir şirket olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Tencent ile ortaklaşa bir şekilde ortaya çıkan ve büyük bir oyuncu kitlesi bulunan Call of Duty Mobile'ı da unutmamak gerek.

MICROSOFT'A MOBİL FIRSATI YARATACAK

Vizyonunda yukarıda anlattığımız gibi mobil oyunlarında yer aldığı Activision Blizzard, artık Microsoft'un bünyesine geçecek. Böyle bir durumda Microsoft'un mobil oyun tarafında genişlemesi hiç de elbette ki bizleri şaşırtmayacak. Xbox'ı elinde tutan Microsoft'a, Activision ile birlikte King'in eklenmesi, akıllı telefonlara yönelik deneyimler söz konusu olduğunda genişlemek için büyük bir fırsat yaratacak.

Microsoft'un bu fırsatı nasıl kullanacağını ise muhtemelen satış sürecinin tamamlanması ile birlikte görmeye başlayacağız.

