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Microsoft bu etkinlikte hem konsolu hem yeni oyunlarını tanıtacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.02.2020 09:24 | Son Güncelleme

Yeni nesil oyun konsolları için geri sayım başladı. Koronavirüsü eğer üretim hattını etkilemez ve bir aksilik yaşanmaz ise Kasım ayı içerisinde yeni nesil konsollar satışa sunulacak.

Microsoft bu etkinlikte hem konsolu hem yeni oyunlarını tanıtacak

PlayStation 5 ve Xbox Series X arasında geçecek olan bu mücadelede, Microsoft cephesi biraz erken davranmış ve yeni konsolunu göstermişti.

Bu sadece bir gösterim ile sınırlı kalmış ve konsolun teknik detayları paylaşılmamıştı. Çıkış oyunlarını da paylaşmayan Microsoft, yakında düzenleyeceği etkinlikte yeni nesil konsolu hakkındaki her şeyi gözler önüne serecek.

Microsoft, 6 Nisan 2020 tarihinde düzenleyeceği etkinlikte yeni konsolunun teknik özelliklerini ve çıkış oyunlarını paylaşacak. 4K çözünürlükte 60 FPS kare hızında oyun deneyimi sunacak olan yeni nesil konsolları 8K çözünürlüğü de destekleyecek.
Ancak bu destek muhtemelen multimedya için olacak. Yoksa 8K’da oyun oynamak için 2 adet RTX 2080 ekran kartı gerekiyor. Kaldı ki yeni nesil konsollarda RTX 2060 ayarında GPU yer alacak.

Bu nesilde PlayStation 4 karşısında kan kaybeden Xbox cephesi, Game Pass servisi ile büyük bir üstünlük yakalamıştı. Yeni nesilde de servislere odaklanacak olan Microsoft, rakibi karşısında özellikle de Türkiye’de bir adım önde olacak. Ayda 30 TL gibi bir ücret ödeyerek Game Pass sayesinde 100’ün üzerinde oyun oynamak şu ekonomide bulunmaz bir nimet olarak gösteriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
playstation 5 xbox series x Microsoft

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