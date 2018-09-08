Microsoft Office 365 zamlandı

Türkiye’de hizmet veren yurtdışı menşeli firmalar kur farkına artık daha fazla dayanamadı. Bugün de kur farkına yenik düşen firma Microsoft oldu. Microsoft, Office hizmeti olan Office 365 Home’un fiyatına tam 15 TL zam yapma kararı aldı. Hali hazırda oldukça yüksek bir ücrete sahip olan Office 365 Home, zamlı fiyatı ile cep yakacak gibi görünüyor.

Office 365 Home’un aylık ücreti normalde 32,99 TL idi. 15 TL’lik zam sonrası bu fiyat tam 47,99 TL’ye yükseldi. Office 365 Home’un içerisinde Word, Excel, PowerPoint, Outlook ve OneNote paketleri yer alıyor.

Ayrıca bu paket 5 kullanıcı için, kullanıcı başına 1 TB OneDrive bulut depolama alanı sunuyor.

Office uygulamalarını çok sık kullanan ve verilerini bulut sisteminde saklayanlar için 32,99 TL oldukça makul bir fiyattı. Ancak zam ile 47,99 TL‘ye yükselen bu fiyat, kullanıcıların OpenOffice ve

Google Drive gibi ücretsiz çözümlere yönelmesine neden olabilir.

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