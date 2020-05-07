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Microsoft'tan 'ben hack'lerim' diyenler için 100 bin dolar ödüllü yarışma!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.05.2020 14:52 | Son Güncelleme

Microsoft, ödüllü bir yarışmanın startını verdi. Microsoft, yarışma sonucunda 100 bin dolara kadar ödül verecek. Ancak bu ödülü alabilmek için Linux tabanlı Azure Sphere'ı deyim yerindeyse didik didik etmeniz gerekecek.

Microsoft'tan 'ben hack'lerim' diyenler için 100 bin dolar ödüllü yarışma!

Microsoft bünyesindeki ürünlerin kritik açıklarını fark edebilmek için beyaz şapkalı hacker'lardan yardım alıyor. Bu kapsamda daha önce Windows işletim sistemi için bir program başlatan Microsoft, işletim sisteminde kritik açık bulanlara ödül dağıtacağını duyurmuştu. Daha sonra bu program Microsoft Edge tarayıcısı ve Microsoft Office uygulamaları için de başlatıldı. Şirket bugün ise başka bir ürünü için benzeri bir programa başladığını duyurdu.

MİCROSOFT HACK'LEMEYE DAVET ETTİ

Microsoft, bu kez Linux tabanlı Azure Sphere için yarışma başlattı. Azure Sphere Security Research Challenge adındaki yarışma kapsamında, Microsoft'un internete bağlı IoT cihazlar için oluşturduğu Azure Sphere sistemini hack'leyebilene 100 bin dolara kadar ödül verilecek.

Azure Sphere

İŞTE AZURE SPHERE SECURİTY RESEARCH CHALLENGE'IN ÖNEMLİ TARİHLERİ

Kendine güvenen hacker'ları Azure Sphere Security Research Challenge'a davet eden Microsoft, yarışmayı 1 Haziran-31 Ağustos arasında düzenleyecek. Eğer yazılım bilgilerinize güveniyorsanız ve yarışmaya katılmaya gönlünüz varsa elinizi biraz çabuk tutmanız şart. Zira yarışma için son katılım tarihi 15 Mayıs.

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