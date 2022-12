Microsoft'tan sürpriz Call of Duty hamlesi! 10 yıllığına...

Call of Duty, dünyanın en önemli oyunlarından biri olarak gösterilirken, sürpriz bir hamle geldi. Microsoft ve Nintendo, Call of Duty'i Nintendo oyun platformlarına getirmek için 10 yıllık bir anlaşma üzerinde anlaştı.

Bloomberg'in haberine göre, Anlaşma, Microsoft'un 69 milyar dolarlık Activision Blizzard satın alımını tamamlamasına bağlı. Xbox dünyasının başındaki isim olan Phil Spencer'a göre ise anlaşmanın süresi, ilk dönemden sonra daha da uzatılabilir.

Microsoft has entered into a 10-year commitment to bring Call of Duty to @Nintendo following the merger of Microsoft and Activision Blizzard King. Microsoft is committed to helping bring more games to more people – however they choose to play. @ATVI_AB