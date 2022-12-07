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Microsoft'tan sürpriz Call of Duty hamlesi! 10 yıllığına...

07.12.2022 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyun dünyasının en önemli yapımlarından biri olan Call of Duty hakkında sürpriz bir hamle yapıldı. Microsoft ve oyun devi Nintendo, Call of Duty'i Nintendo oyun platformlarına getirmek için anlaştı. Microsoft, Call of Duty'i Nintendo'ya getirmek için 10 yıllık bir taahhütte bulundu. Ancak anlaşma, Microsoft'un 69 milyar dolarlık Activision satın almasını tamamlamasına bağlı.

Microsoft'tan sürpriz Call of Duty hamlesi! 10 yıllığına...

Call of Duty, dünyanın en önemli oyunlarından biri olarak gösterilirken, sürpriz bir hamle geldi. Microsoft ve Nintendo, Call of Duty'i Nintendo oyun platformlarına getirmek için 10 yıllık bir anlaşma üzerinde anlaştı.

PHIL SPENCER'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Bloomberg'in haberine göre, Anlaşma, Microsoft'un 69 milyar dolarlık Activision Blizzard satın alımını tamamlamasına bağlı. Xbox dünyasının başındaki isim olan Phil Spencer'a göre ise anlaşmanın süresi, ilk dönemden sonra daha da uzatılabilir.

Öte yandan Microsoft, Call of Duty'yi Xbox'ta piyasaya sürüldüğü anda Steam'de de sunmayı taahhüt ettiğini ifade etti.


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Microsoft Nintendo Xbox

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