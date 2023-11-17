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Microsoft'tan sürpriz hamle! Yapay destekli Copilot'u yakında Windows 10'a getiriyor

17.11.2023 17:43 | Son Güncelleme:
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Microsoft, yapay zeka destekli Copilot'u Windows 10'a getiriyor. Buna göre yazılım devi, sürpriz bir hamleyle Windows 10 için Copilot'u yakında Release Preview test kullanıcılarına sunacak.

Microsoft'tan sürpriz hamle! Yapay destekli Copilot'u yakında Windows 10'a getiriyor

Microsoft'un Windows 10 ile ilgili planları değişmiş olabilir. Çünkü şirket, yapay zeka destekli Copilot'u Windows 10'a getiriyor. The Verge'ün haberine göre ise oysaki yazılım devi, aylar önce büyük Windows 10 güncellemelerinin sona erdiğinin sinyalini vermişti.

"ÖNEMLİ BİR FIRSAT"

Windows pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Aaron Woodman, The Verge'e verdiği bir brifingde "Bu, bizim için, Copilot'un değerini daha fazla müşteriye ulaştırma konusunda önemli bir fırsat." dedi.

WINDOWS 10'DA COPILOT NASIL ÇALIŞACAK?

Habere göre Windows 10'daki Copilot, görev çubuğunun sağ tarafında sohbet robotuna hızlı bir şekilde erişmenizi sağlayan bir düğme ile, yani Windows 11'de göründüğüne çok benzer şekilde çalışacak. Bu düğme istenildiğinde kaldırılabilecek. Ancak Windows 10'daki Copilot, Windows 11 sürümüyle tamamen aynı olmayacak.

Woodman bu noktada "Bazı fonksiyonel farklılıklar olacak" diyor.

Windows 10'un Windows 11'den daha düşük donanım gereksinimlerine sahip olmasına rağmen Microsoft, Copilot için en az 4GB RAM ve 720p ekran çözünürlüğünün yeterli olacağı düşüncesinde.

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