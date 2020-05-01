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Microsoft Windows Sanal Masaüstü'nü koronavirüs için güncelledi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.05.2020 16:46 | Son Güncelleme

Microsoft, koronavirüs nedeniyle Windows'tan çalışan kişilerin artmasıyla yeni bir karar aldı. Microsoft, Windows Sanal Masaüstü'nü yeni özelliklerle güncelledi.

Microsoft Windows Sanal Masaüstü'nü koronavirüs için güncelledi!

Koronavirüs salgını iş dünyasının da büyük ölçüde yara almasına neden oldu. Bu anlamda birçok şirket evden çalışma sistemine geçmek zorunda kaldı. İş dünyasında en çok kullanılan işletim sistemi de Windows olunca, Windows'un Windows Sanal Masaüstü uygulamasına talep de arttı. Microsoft da kullanıcıları için birkaç güncelleme yayınlamaya karar verdi.

WİNDOWS SANAL MASAÜSTÜ GÜNCELLEMESİ NELER İÇERİYOR?

Windows Sanal Masaüstü platformu, güncelleme ile birlikte Azure Portalı'na eklenen yeni bir yönetim sistemine sahip oldu. Bu sayede kullanıcılar, masaüstü paylaşma, yönetme, görev atama gibi çeşitli görevleri daha basit bir arayüzün içinden yapabilecek. Azure bölgeleri arasında veri paylaşma özelliği de bulunan güncellemede, gelişmiş güvenlik ve uygunluk özelliklerini de kullanılacak. Ayrıca Windows Sanal Masaüstü, artık daha da geliştirilmiş bir Microsoft Teams deneyimi sunacak.

windows sanal masaüstü

ASIL ÖNEMLİ GÜNCELLEME ÖNÜMÜZDEKİ AY

Çalışma ekipleri için çok önemli olan Microsoft Teams, önümüzdeki ay ses ve video yönlendirmesi sunacak, bu sayede yapılan görüşmelerde gecikme gibi problemler en aza indirgenecek. Microsoft'un ek olarak açıkladığı geliştirmeler ise şu şekilde:

  • Azure Active Directory gruplarını kullanarak Windows Sanal Masaüstü'ne kullanıcı grupları ekleme yeteneği.
  • Statik veya dinamik koşullu erişim yönergeleri için destek.
  • Çok faktörlü doğrulama talebine destek.
  • Kullanıcı izinleri üzerinde daha etkili idari kontrol için Azure tabanlı erişim kontrolü ve analizlerle birlikte Windows Sanal Masaüstü entegrasyonu.
  • Mümkün olan en iyi mevzuat uygunluğu ve performans amacıyla hizmet verilerinizi saklamak için istediğiniz bölgeyi seçme özelliği.
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