Microsoft Windows Sanal Masaüstü'nü koronavirüs için güncelledi!

Koronavirüs salgını iş dünyasının da büyük ölçüde yara almasına neden oldu. Bu anlamda birçok şirket evden çalışma sistemine geçmek zorunda kaldı. İş dünyasında en çok kullanılan işletim sistemi de Windows olunca, Windows'un Windows Sanal Masaüstü uygulamasına talep de arttı. Microsoft da kullanıcıları için birkaç güncelleme yayınlamaya karar verdi.

WİNDOWS SANAL MASAÜSTÜ GÜNCELLEMESİ NELER İÇERİYOR?

Windows Sanal Masaüstü platformu, güncelleme ile birlikte Azure Portalı'na eklenen yeni bir yönetim sistemine sahip oldu. Bu sayede kullanıcılar, masaüstü paylaşma, yönetme, görev atama gibi çeşitli görevleri daha basit bir arayüzün içinden yapabilecek. Azure bölgeleri arasında veri paylaşma özelliği de bulunan güncellemede, gelişmiş güvenlik ve uygunluk özelliklerini de kullanılacak. Ayrıca Windows Sanal Masaüstü, artık daha da geliştirilmiş bir Microsoft Teams deneyimi sunacak.

ASIL ÖNEMLİ GÜNCELLEME ÖNÜMÜZDEKİ AY

Çalışma ekipleri için çok önemli olan Microsoft Teams, önümüzdeki ay ses ve video yönlendirmesi sunacak, bu sayede yapılan görüşmelerde gecikme gibi problemler en aza indirgenecek. Microsoft'un ek olarak açıkladığı geliştirmeler ise şu şekilde: