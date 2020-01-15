Microsoft Xbox Series X için ilk yanlış adımı attı

Microsoft’un Xbox One ile ilgili ilk yanlış kararı Kinect dayatması olmuştu. Hatırlanacağı üzere Xbox One ilk satışa sunulduğunda Kinect ile birlikte satılıyordu. Dolayısıyla fiyatı da yüksekti. Ayrıca E3 2013’te cihazın oyun oynatabilmesi için sürekli internet bağlantısına ihtiyacı olacağına yönelik saçma bir söylemde bulunulmuştu. Neyse ki bu hatadan çok geç olmadan geri dönüldü. Fakat Kinect hatası Xbox One’ın ilk satış rakamlarına büyük darbe vurdu.
Hatalarından ders almayan Microsoft, çıkış oyunlarında da fazlasıyla afalladı. Özel oyunlar tarafında Sony’nin çok gerisinde kalan ABD merkezli konsol devi, sonrasında attığı adımlarla da Xbox One’ın sonunu hızlandırdı.
Microsoft beklenmedik bir şekilde Xbox One’a özel olarak duyurulan oyunların Windows için de çıkacağını açıkladı. Bu güçlü bir PC’ye ihtiyacı olanların aynı zamanda Xbox One’a sahip olmasının pek de mantıklı olmayacağı anlamına geliyordu. Nitekim öyle de oldu. Bir anda 2. el Xbox One fiyatları 1000 TL’nin de çok altına düştü.
AYNI HATALAR XBOX SERİES X İLE TEKRAR EDİLİYOR
Genel kanı Microsoft’un Xbox One ile yaşadığı olumsuz durumlardan bir ders çıkaracağı yönündeydi. Fakat Xbox One Series X ile ilgili yeni ortaya çıkan detaylarda Microsoft’un tam olarak ne yapmak istediği anlaşılamadı.
Geçtiğimiz günlerde firmadan yapılan açıklamada ilk birkaç sene Series X için çıkan özel oyunların Xbox One’da da çalışacağı açıklandı. Peki bu ne anlama geliyordu?
Microsoft açık bir şekilde Xbox One kullanıcılarının Xbox Series X almasına gerek yok demek istedi. Çünkü Series X için çıkacak olan özel oyunlar Xbox One için de gelecek. Dolayısıyla yeni nesil oyunları 1000 TL’lik konsolda da oynayabileceksiniz. Peki böyle bir durumda neden tercih hakkınızı PS5 yerine Series X’ten yana kullanasınız?
Açık konuşmak gerekirse Microsoft hata üzerine hata yapmaya devam ediyor. Sony hali hazırda PS4 ile muazzam bir rüzgar yakaladı. Nitekim Series X üzerine bu tarz anlamsız kararlar alınmaya devam edilirse, PS5 yine rahat bir şekilde satış rekorları kıracaktır.
Henüz netlik kazanmamış olsa da yeni nesilde de Series X için çıkan oyunların PC üzerinde oynanabileceğine dair söylentiler mevcut. Eğer bu da doğrulanırsa Series X muhtemelen ölü doğan bir konsol olacaktır. Elbette yine de bekleyip göreceğiz.
Microsoft’un yapması gereken temel şey Series X’e özel olan oyunları bu konsolda tutmak olmalı. Aksi halde Xbox One Series X’in PlayStation 5 karşısında pek de şansı olmayacak diyebiliriz.
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