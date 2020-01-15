Microsoft Xbox Series X için ilk yanlış adımı attı

Microsoft’un Xbox One ile ilgili ilk yanlış kararı Kinect dayatması olmuştu. Hatırlanacağı üzere Xbox One ilk satışa sunulduğunda Kinect ile birlikte satılıyordu. Dolayısıyla fiyatı da yüksekti. Ayrıca E3 2013’te cihazın oyun oynatabilmesi için sürekli internet bağlantısına ihtiyacı olacağına yönelik saçma bir söylemde bulunulmuştu. Neyse ki bu hatadan çok geç olmadan geri dönüldü. Fakat Kinect hatası Xbox One’ın ilk satış rakamlarına büyük darbe vurdu.

Hatalarından ders almayan Microsoft, çıkış oyunlarında da fazlasıyla afalladı. Özel oyunlar tarafında Sony’nin çok gerisinde kalan ABD merkezli konsol devi, sonrasında attığı adımlarla da Xbox One’ın sonunu hızlandırdı.

Microsoft beklenmedik bir şekilde Xbox One’a özel olarak duyurulan oyunların Windows için de çıkacağını açıkladı. Bu güçlü bir PC’ye ihtiyacı olanların aynı zamanda Xbox One’a sahip olmasının pek de mantıklı olmayacağı anlamına geliyordu. Nitekim öyle de oldu. Bir anda 2. el Xbox One fiyatları 1000 TL’nin de çok altına düştü.