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  4. Microsoft yapay zeka çipi mi tanıtacak? Tarih verdiler! İşte o iddia...

Microsoft yapay zeka çipi mi tanıtacak? Tarih verdiler! İşte o iddia...

08.10.2023 18:25 | Son Güncelleme:
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ABD'li teknoloji devi Microsoft'un yapay zeka için tasarlanmış ilk çipini tanıtmayı planladığı öne sürüldü. İşte yakın kaynakların iddiasına göre, ABD'li teknoloji devinin şirketin yapay zeka için tasarlanmış ilk çipini tanıtmayı planladığı tarih!

Microsoft yapay zeka çipi mi tanıtacak? Tarih verdiler! İşte o iddia...

Microsoft, bu kez "yapay zeka için tasarlanmış çip" iddiasıyla gündemde. The Information'ın haberinde yer verdiği ve yakın kaynaklara dayandırdığı o iddiaya göre ABD'li teknoloji devi, şirketin yapay zeka için tasarlanmış ilk çipini tanıtmayı planlıyor.

NE ZAMAN TANITACAK?

İddiaya göre şirketin planı, yapay zeka çipini önümüzdeki ay yıllık geliştiriciler konferansında tanıtmak.

Yıllar süren çalışmaların bir sonucu olduğu dile getirilen bu hamlenin, Microsoft'un Nvidia tarafından tasarlanan yapay zeka çiplerine olan bağımlılığını azaltmasına yardımcı olabileceği ileri sürülüyor.

Microsoft çipinin Nvidia GPU'larına benzediği ve büyük dil modellerini eğiten ve çalıştıran veri merkezi sunucuları için tasarlandığı iddia ediliyor.

Microsoft'un veri merkezi sunucuları şu anda Nvidia GPU'ları kullanıyor.

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Microsoft

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