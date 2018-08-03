Mide ağrısına ne iyi gelir? Mide ağrısı nedenleri nedir? Hangi yiyecekler mide ağrısını geçirir?

Mide ağrısı, kadın-erkek, genç-yaşlı herkesin maruz kalacağı ve birçok nedene bağlı bir rahatsızlıktır. Karın bölgesinde kasılma ve kramp olarak kendini gösteren mide ağrısının birçok nedeni vardır. Bu nedenlerin başında beslenme alışkanlığı gelir. Mide ağrısı, aşırı yağlı ve asitli yiyecek ve içeceklerin tüketimi ile kendini, bulantı, kusma, kasılma, kramp, yanma şeklinde gösterebilir. Mide ağrısı için ilk olarak bir doktora başvurmak gerekir. Böylece mide ağrısına iyi gelecek ilaç yazabilir, mide ağrısı nedenlerini öğrenebiliriz. Fakat doktora gidecek fırsat ve zaman olmadığı zamanlarda mide ağrısına ne iyi gelir öğrenmek isteriz. Haberimizde mide ağrısına iyi gelen yiyecekler ile birlikte doğal çözümleri sizler için derledik. MİDE AĞRISI NEDEN OLUR? Mide, yemek borusu ile ince bağırsaklar arasında yer alan ve düz kaslardan oluşan bir organımızdır. Ağız yolu ile aldığımız besinler, önce dişler ve tükürük salgısı yardımıyla parçalandıktan sonra yemek borusunda mideye gelir. Burada mide tarafından bazı salgılar ile bu besinler sindirilir. Normal olarak bu şekilde işlemesi gereken bu işlem sırasında bazı aksaklılar mide ağrısına neden olur. Mide ağrısı da midenin görevini engellediği için bizlere rahatsızlık verir. Ki bazen bu rahatsızlıklar, çok sancılı olabilir.

Mide ağrıları, genellikle, sinirsel hazımsızlık, safra taşı, ülser, mide kanseri, gastrit ve kolit hastalıklarının habercisi olabilir. Bu yüzden, bu hastalıkların önlenmesi için erken teşhis önemli olur. Eğer mide ağrınız 2-3 gün gibi uzun sürerse doktora başvurmanız gerekir. MİDE AĞRISININ NEDENLERİ NEDİR? Mide ağrısı, hemen hemen her yaşta, herkeste görülebilen bir rahatsızlıktır. Bu durum, psikolojik nedenlerden olabileceği gibi, beslenme ve hormonal düzensizlik nedeniyle olabilir. Mide ağrısı nedenlerini başlıca şu şekilde sayabiliriz; 1- Stres

2- Alerjik durumlar

3- Herhangi bir mide hastalığı başlangıcı

4- Hormonal etkiler

5- Psikolojik sebepler

6- Çevresel etkiler

7-Gastrit

8- Reflü

9- Aşırı kilo

10- Aşırı acı tüketimi

11- Sigara ve alkol

12- Kabızlık MİDE AĞRISI TEDAVİ YÖNTEMLERİ Mide ağrısı tedavisi için ağrıya neden olan ektenleri ortadan kaldırmak gerekir. Bu durumda mide ağrısına iyi gelen ilaçların kullanımı ya da mide ağrısına iyi gelen yiyecekler çözüm yolu olabilir. Aynı zamanda şifalı bitkilerle yapılan tedaviler ile mide ağrısı giderilebilir.

Mide ağrısına neden olan sebeplerin ortadan kaldırılması için ilaçla tedavi bir doktor gözetiminde, denetiminde yapılması gerekir. Ve bu yöntemle çok daha iyi sonuçlar alınır. Her hastalıkta olduğu gibi erken teşhis, mide ağrısının ileride daha büyük rahatsızlığa dönüşmesini önler. Bu nedenle tüm hastalıklarımızda olduğu gibi mide ağrısında da bir doktora görünmek iyileşmede en büyük etkendir. MİDE AĞRISINA NE İYİ GELİR? Mide ağrısı için ilk olarak doktora gitmek gerekse bile bazen imkanımız olmayabilir. Bunun için doktora gitmeden önce mide ağrısını hafifletmek için ne iyi gelir, hangi yiyecekler iyi gelir bilmek önemlidir. Bazı bitkilerin mide ağrısına iyi gelen ilaçlar gibi etkileri olabiliyor. Kesin olarak mide ağrısını ortadan kaldırmasa bile bu yiyecekler sizi rahatlatabilir. Mide ağrısına iyi gelen yiyecekleri ve nasıl kullanabileceğinize dair bir liste hazırladık. 1- Kimyon ve limon: Mide ağrısına bitkisel çözüm olarak kimyon ve limon ikilisini kullanabilirsiniz. Kimyon, asit-baz oranını dengelemede yardımcı olur. Midenizde aşırı asit sonucu bir ağrı var ise limon ve kimyon karışımı ile bu ağrıyı giderebilirsiniz. Bunun için ise yarım bardak limon suyuna bir miktar kimyon ekleyerek karıştırarak içmeniz yeterli olacaktır.

2- Yoğurt: Sindirimi kolaytıran yoğurt, mide ağrısı için bir diğer çözümdür. Yoğurt, hazımsızlık ve sindirim yavaşlığı sebebiyle oluşan mide ağrılarınıza iyi gelir. Yoğurdu normal öğünlerimizde tüketmemiz sindirimi kolaylaştırır. 3- Papatya çayı: Sakinleştirici özelliği ile birçok derde deva olan papatya çayı, mide kaslarının kasılması sonucu oluşan mide ağrısına iyi gelir. Hazımsızlığı giderme özelliği de olan papatya çayı, mide kaslarının gevşemesine yardımcı olur. 4- Süt: Mide ağrısına iyi gelen süt, mideyi yatıştırma, sindirimi kolaylaştırma özellikleri mevcuttur. Mide ağrısına en doğal çözümlerden biri olan süt, pH dengesini ayarlar. Böylece mide sıvısının mideyi delmesi önlenmiş ve mide kanamasının önüne geçilmiş olunur. Yatmadan önce içilen bir bardak süt, geceleyin mide ağrısı nedenlerini ortadan kaldırabilir. 5 - Tarçın: Mide yanması, mide ağrısının nedenlerinden biridir. Mide yanması, mide yapısının bozulması, mide asit-baz dengesinin bozulması, aşırı asitli yiyecek tüketimi nedeniyle olur. Bu durumda tarçın, mide ağrısına iyi gelen bitkisel çözüm olarak karşımıza çıkar. Mide yanmasına iyi gelen tarçının tüketimi ile bu nedenden dolayı oluşacak mide ağrısını önlemiş oluruz.

6- Karnabahar: Mide yanması için bitkisel diğer bir çözüm ise karnabahar tüketimidir. Doğal bir mide koruyucu olan karnabaharı kaynatarak kullanılabilir. Haftada 3 kere bir porsiyon az suda az haşlanmış karnabahar yemek mide ülserine karşı tedavi edici olarak öneriliyor. Bu kür sırasında tuz kullanılmaması ve yağ olarak sadece bitkisel yağlar tercih edilmesine dikkat çekiliyor. 7- Elma Sirkesi: Mide ağrısına iyi gelen elma sirkesi, mide yanmasın karşı kullanabileceğimiz çözüm yoludur. Elma sirkeci, midenin doğal yapısını koruyarak mide duvarının zarar görmesini önler. mide duvarları, mide sıvısından etkilenmemesi için özel bir zarla kaplıdır. iştebu zar tabakayı, elma sirkesi korur ve iyileştirir. Yemeklerinizde kullanacağınız elma sirkeci, mide yanması nedeniyle oluşacak mide ağrısına iyi gelir. 8- Muz: Mide enzimlerinin üretiminde ve dengesinde önemli bir besin olan muzu, öğünler arasında tüketmek mide yanmasına ve mide ağrısına iyi gelir. Muz, yapısal olarak mide hücreleri ile uyumludur. Midedeki besinlerin eritilmesi ve sindirilmesi görevini gören mide enzimi, midenin sağlığını kaybetmesi ile mideye zarar verebiliyor. Bu durum da mide kanamasına yol açabilir. Doğal bir mide koruyucu olan muz, bu durumda kullanılacak bitkisel bir çözüm olur.

9- Lifli besinler: Lif içeren besinler, sindirim sisteminin çalışamasına yardımcı olur. Bundan dolayı kabızlık durumunda kepekli ekmek, kuru kayısı, kuru incir gibi lifli besinlerin tüketimi ile kabızlığın giderilmesi sağlanır ve bundan oluşan mide ağrılarına iyi gelir. 10- Maden suyu: Mide asidinin artması nedeniyle oluşan mide ağrılarında maden suyu yardımcı olabilmektedir. Maden suyunun şeker içermeyen doğal olması gerekir. Maden suyu, midedeki asit miktarının etkisiz hale getirmesi nedeniyle mide ağrısına iyi gelir. 11- Baklagiller: Midenin korunmasını sağlayan Bioflavionid adlı madde içermeleri nedeniyle baklagiller, mide sağlığı açısından önemlidir. Fasülye, mercimek gibi baklagillerin tüketimi ile mide dış ve iç etmenlerden korunur ve böylece ağrı oluşması önlenmiş olur. 12- Lahana: Mide ağrılarının nedenlerinden olan ülser ve gastrit gibi hastalıkların tedavisinde lahana, özellikle çiğ olarak tüketimi ve çiğ lahana suyu etkili besindir. Bundan dolayı mide ağrısında çiğ lahana ve çiğ lahana suyu iyi gelir.