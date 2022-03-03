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Mide botoksu ile nasıl kilo verilir? Mide botoksu nedir, kimlere uygulanabilir?

03.03.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mide botoksu yöntemi ile mide kas kasılması sınırlandırılır, mide boşalma süresi gecikir ve hasta iştahını kaybederek kilo kaybı sağlanır. Mide botoksu aslında kilo vermeye çalışan ve işlem için uygun görülen herkese uygulanabilir. Bu işlem bariatrik cerrahi değildir. Ancak uygulanabilecek hastalar için belirli kriterler vardır.

Mide botoksu ile nasıl kilo verilir? Mide botoksu nedir, kimlere uygulanabilir?

Mide botoksu uygulanacak hastaların vücut kitle indeksi 40’ın altında olmalıdır. Yani vücut kitle indeksi 27-35 arası olan 10-20 kilo fazlalığı olan diyet ve egzersiz ile kilo veremeyen bireylerde için ideal bir yöntemdir. Fazla kiloları olan ama ameliyat edilecek kadar da obez olmayan ve kilo vermek isteyenler doktor onayı ile işlemi yaptırabilir. Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Necat Kaplan, kilo verme ve obezite tedavisinde sıklıkla tercih edilen mide botoksu işleminin merak edilenleri sizler için anlatıyor.

MİDE BOTOKSU İŞLEMİ HERKES İÇİN UYGUN MUDUR?

Mide botoksu ameliyat değildir. Obezite için ameliyatsız tedavilerden biridir. İşlem endoskopi altında gerçekleştirilir. Herhangi bir kesi yapılmadan endoskopik cihaz yardımı ile yapılır ve genel anestezi gerektirmez. İşlem ortalama 20 dakika sürmektedir.

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İşlem sırasında hasta anestezi uzmanı eşliğinde uyutulur. İşlemden sonra 1-2 saat gözlem genellikle yeterlidir. İştah azalması ve iştah kontrolü, mide botulinum toksini uygulamasından yaklaşık 3 gün sonra görülmeye başlar. Midede kullanılan botulinum toksin ilaçlarının tüm etkilerinin 4-6 ay içerisinde vücuttan tamamen geçtiği bilinmektedir. Bu nedenle kalıcı hasar olasılığı yoktur. Mide botulinum toksini kullandıktan sonra 2-3 gün içinde açlık azalır. 2 hafta sonra kilo kaybı başlar.

MİDE BOTOKSU AVANTAJLARI NELERDİR?

Botulinum toksin uygulamasından sonra beslenmeye dikkat edilmelidir. Midede botulinum toksini sonrası özellikle fast-food tarzında çok fazla yağ ve karbonhidrat tüketilmemelidir. Mümkün olduğunca sağlıklı bir beslenme planına bağlı kalarak bu işlemden en iyi şekilde faydalanabilirsiniz. Mide botulinum toksininin bağırsakların çalışma sistemi üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Tembel bağırsakları olan insanlar üzerinde ek olumsuz etkileri yoktur.

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