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  4. Mide bulandıran korkunç taciz! Dakikalarca takip etti, üzerine atlayıp kalçalarına dokundu

Mide bulandıran korkunç taciz! Dakikalarca takip etti, üzerine atlayıp kalçalarına dokundu

02.07.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Brooklyn bölgesinde meydana gelen taciz olayı saniye saniye kaydedildi. Takip edildiğini anlayan ve telefonuyla ilgilenmeye başlayan kadın yine de takipten kurtulamadı. Kadını dakikalarca ve sokak sokak takip eden sapık, üzerine atlayıp kalçalarına dokundu.

35 yaşındaki ABD'li kadın, polise verdiği ifadede saat 20:10 civarında Brooklyn bölgesinde yer alan Williamsburg'daki Morgan Bulvarı'nda yürüdüğünü söyledi.

Dakikalarca takip edilen kadın arkasındaki kişinin kendisini geçmesini bekleyerek telefonuyla oyalanmaya başladı. Ancak aynı kişi tarafından bir süre sonra yine takibe alındı.

ÜZERİNE ATLADI

Bir süre sonra kadının üzerine atlayan ve etkisiz hale getirmeye çalışan tacizci, kadının şortuna uzandı ve kalçalarına dokundu.

Mağdur kadın herhangi bir yaralanma bildirmedi ve tıbbi tedavi istemedi. Polis şimdi her yerde güvenlik kameralarına da yansıyan kişiyi arıyor.

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Anahtar Kelimeler:
taciz
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