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Uçakta tacize uğradı, personelin cevabı şoke etti: Otur ve sessiz kal

23.06.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de bulunan Spirit Havayollarına ait bir uçakla seyahat eden kadın, uçaktaki bir yolcu tarafından tacize uğradığını TikTok hesabından yayınladığı bir video ile gösterdi. Arkasındaki yolcunun göğüslerine ve kollarına dokunduğunu söyleyen kişi, uçuş görevlilerinin kendisine oturmasını ve sesini çıkarmamasını söylediğini iddia etti.

Uçakta tacize uğradı, personelin cevabı şoke etti: Otur ve sessiz kal

Spirit Havayolları ait uçakla Kaliforniya'ya uçtuğunu söyleyen 18 yaşındaki genç kadın, TikTok'ta yayınladığı videoda tacize uğradığı anları paylaştı.

Sosyal medyada mobilesushibar kullanıcı adını kullanan genç, söz konusu videoda arkasında oturan bir adamın kollarına ve göğüslerine dokunduğunu söyledi. Videoda, gencin bir pencere yanında oturduğu ve koltuğun arkasında bir el uzandığı görülüyor.

''TACİZ EDİLİYORUM''

Kadın, şok edici videoyu etrafındaki herkese ve uçuş görevlilerine gösterdiğini ancak kendisine 'oturun ve sessiz kalın' denildiğini iddia etti.

Genç kadın verdiği demeçte söz konusu taciz hakkında şöyle konuşuyor: Kalkıştan önce kitabımı okuyordum, tam o sırada sanki beni bir şey 'okşamış' gibiydi. Göğsümün yanında hafif bir dokunuş hissettim. Önce anlamadım tekrar bir el uzandı ve bu kez kollarıma dokunup yine göğsüme ulaşmaya çalıştı. Hemen ön sırada oturan kardeşime mesaj attım ve tacize uğradığımı söyledim. Daha sonra olayı videoya çekmeye karar verdim çünkü bunu ispatlamam gerekirdi.

@mobilesushibar

The man was like 50-60s and I was so uncomfy @spiritairlines ##fyp ##foryou ##harassmentawareness ????

♬ original sound - Sushi monster

'OTUR VE SESSİZ KAL'

Tacize uğradığı anların videosunu yetkililere gösteren genç kadın, personelden hiç beklemediği bir cevap aldığını itiraf etti. Personelin kendisine 'otur ve sessiz kal' dediğini öne süren genç, ''Bu beni gerçekten üzdü, kimsenin yaşadığım durumu umursamaması inanılmaz. Bu video her şeyi gösteriyor'' dedi.

Genç kadının TikTok videosuna binlerce destekleyici yorum geldi. Spirit Airlines'a dava açmalısın diyen birçok yorumcu, ''Onun parmaklarını kırmak istiyorum. Kesinlikle şikayette bulun güvenliğin tehlikede'' şeklinde konuştular.

Olay hakkında havayollarından henüz bir açıklama gelmedi.

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Anahtar Kelimeler:
taciz
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