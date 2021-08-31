Mide bulandıran manzara! ABD'de havaalanı bagaj bandındaki çiğ tavuk görüntüsü dehşete düşürdü

Sea-Tac olarak da bilinen Seattle-Tacoma Uluslararası Havalimanı'ndaki bagaj teslim bandında çiğ tavukların döndüğünü görenler hayrete düştü. Mide bulandırıcı manzaraya ek olarak, bir düzine kadar tavuk, uçuş sırasında soğutucunun içinde donmuş küp haline gelmişti.

Instagram'da paylaşılan videoya binlerce kişi yorum yaparken kullanıcılar bunun nasıl gerçekleştiğini öğrenmek istedi.

ABD Ulaştırma Güvenlik İdaresi web sitesinde et, deniz ürünleri ve diğer "sıvı olmayan gıda maddelerinin" el bagajında ve kontrol edilmiş bagajlarda bulunmasına izin verildiğini açıklıyor. Ancak ürünlerin en uygun şekilde paketlenmesini, soğuk tutmak için buz veya kuru buz kullanılmasını şart koşuyor.

''BU GÖRÜNTÜDEN SONRA VEGAN OLACAĞIM''

Newsweek'e konuşan ABD Ulaştırma Güvenlik İdaresi'nden bir yetkili, ''Ürünün güvenli bir şekilde bantlanmadığı görülüyor. Bunu öngöremediğini düşünüyoruz'' dedi. Ancak videoya yorum yapan kullancılar bunun kelime oyunlarından ibaret olduğunu söyleyerek yetkililerin yeterince önlem almadığını dile getirdi.

Bir kullanıcı, ''Her yerde salmonella görüyorum. Temizlik personelini düşünemiyorum'' derken başka bir kullanıcı ''Vegan olmamı sağlayacak bir görüntü'' dedi.

