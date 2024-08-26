Mide gribi nedir? Mide giribi belirtileri ve tedavisi

Hastalıklar, özellikle bulaşıcı olanlar, soğuk havadan ziyade insanların kapalı ortamlarda daha fazla vakit geçirmesiyle artış gösterir. Bu durum, özellikle kreş ve okul dönemlerinde çocuklar arasında daha yaygın hale gelen enfeksiyonların ve hastalıkların bulaşıcılığını artırır. Bu yıl adını daha sık duymaya başladığımız hastalıklardan biri de norovirüstür.

Mide gribi olarak bilinen bu durum, norovirüslerin mideye yerleşmesi sonucu ortaya çıkar ve bulantı, kusma, ishal, baş ağrısı, eklem ve kas ağrıları gibi belirtilerle kendini gösterir. Norovirüs, mide, ince ve kalın bağırsakların iltihaplanmasına neden olan oldukça bulaşıcı bir enfeksiyondur.

Mide gribi nedir?

Mide gribi, tıbbi literatürde gastroenterit olarak adlandırılan ve mide ile bağırsakların iltihaplanmasıyla ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu hastalık, virüsler, bakteriler veya parazitler tarafından tetiklenebilir; ancak en yaygın sebepler viral enfeksiyonlardır. Norovirüs ve rotavirüs, viral gastroenteritin en sık rastlanan nedenleri arasında yer alır.

Enfeksiyonun belirtileri genellikle virüsle temas ettikten 24 ila 48 saat sonra ortaya çıkar ve çoğunlukla 1-3 gün süresince devam eder. Ancak bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde semptomlar daha uzun sürebilir ve daha şiddetli seyredebilir.

Mide gribi nasıl bulaşır?

Mide gribi, kirlenmiş su, kontamine yiyecekler veya enfekte bireylerle doğrudan temas yoluyla yayılır. Bu enfeksiyon, mide ve bağırsaklarda iltihaplanmaya neden olarak sindirim sistemini etkileyen bir dizi belirti oluşturur.

Mide gribi belirtileri nelerdir?

Mide gribi belirtileri şunlardır:

Mide bulantısı

Kusma

İshal

Karın ağrısı

Bu belirtiler, enfeksiyondan genellikle birkaç saat ile birkaç gün sonra kendini gösterir. Ayrıca, karın krampları, şişkinlik, halsizlik ve ateş de bu tabloya eşlik edebilir.

Mide gribi tedavisi nasıl yapılır?

Mide gribi için özel bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Eğer mide gribi virüs kaynaklıysa, antibiyotiklerin bu durumda etkisi olmaz.

Mide gribi olanlar ne yemeli?

Mide giribi tedavisinde, bol miktarda sıvı tüketimi önemlidir; su, et suyu, elma suyu, kızılcık suyu ve üzüm suyu gibi içecekler bu konuda yardımcı olabilir. Ayrıca, papatya, nane veya zencefil çayları gibi bitki çayları da rahatlatıcı etkisiyle tercih edilir.