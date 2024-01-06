HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Midelerinden uyuşturucu çıktı! 2 kişi tutuklandı

Midelerinden uyuşturucu çıktı! 2 kişi tutuklandı

06.01.2024 18:23 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane'de gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüphelinin midelerinde uyuşturucu hap ele geçirildi. Yurt dışından temin ettikleri uyuşturucuyu yutarak ülkeye soktuğu tespit edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

Midelerinden uyuşturucu çıktı! 2 kişi tutuklandı

Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İran uyruklu 2 şüphelinin yurt dışından Türkiye'ye uyuşturucu soktuğu bilgisi üzerine harekete geçti.

midelerinden-uyusturucu-cikti-2-tutuklama_4576_dhaphoto1

Ekipler, Gümüşhane'de bulundukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, konakladıkları otelde yakalanan 2 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilere yönelik aramalarda 116,35 gram metamfetamin ile midelerinde 20 sentetik hap ele geçirildi. Yurt dışından temin ettikleri uyuşturucuyu yutarak ülkeye soktukları belirlenen 2 şüpheli, sorgularının tamamlanması sonrası sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

(DHA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bodrum-Datça feribot seferleri iptal edildi! Bodrum-Datça feribot seferleri iptal edildi!
Parçaladılar, yıktılar ve hatta patlattılar! Yeni görüntüler ortaya çıktı, bir tarih böyle yok edildiParçaladılar, yıktılar ve hatta patlattılar! Yeni görüntüler ortaya çıktı, bir tarih böyle yok edildi
Yunan Bakan'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması!Yunan Bakan'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
Mide‎ uyuşturucu
En Çok Okunan Haberler
Seyyanen zam ile yeni emekli maaşınız ne kadar olur?

Seyyanen zam ile yeni emekli maaşınız ne kadar olur?

AK Parti’de adaylar ‘kesinleşti’ iddiası! İşte İstanbul dahil 8 ildeki adayların isimleri...

AK Parti’de adaylar ‘kesinleşti’ iddiası! İşte İstanbul dahil 8 ildeki adayların isimleri...

Yüzde 50'leri aşmıştı: Mevduat faizleriyle ilgili önemli gelişme

Yüzde 50'leri aşmıştı: Mevduat faizleriyle ilgili önemli gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı! Tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı! Tarih verdi

Beklenen oldu: Çatışma başladı!

Beklenen oldu: Çatışma başladı!

Fatih Altaylı ifade verdi! Celal Şengör de yanında

Fatih Altaylı ifade verdi! Celal Şengör de yanında

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.