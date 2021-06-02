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  4. Mideye dışkı gitmesine neden oluyor: Bağırsak fistülü nedir, nasıl tedavi edilir?

Mideye dışkı gitmesine neden oluyor: Bağırsak fistülü nedir, nasıl tedavi edilir?

02.06.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnce ya da kalın bağırsaktan dışarıya akıntı olması durumu bağırsak fistülü olarak adlandırılır. Bu akıntı karın boşluğunun içinde ya da bağırsak ile deri arasında gerçekleşebilir. Karın derisinden dışarıya bağırsak sıvıları veya dışkı gelmesine neden olan bağırsak fistülü nasıl tedavi edilir, nasıl anlaşılır?

Bağırsak fistülleri, ince veya kalın bağırsağın çeşitli ameliyatlarından sonra komplikasyon olarak, bağırsağın dikildiği yerden bir sızıntı şeklinde olabilir. Aynı şekilde ışın tedavisine bağlı olarak olabilir. İltihaplı bağırsak hastalıkları, bazı bağırsak divertikülleri sebebiyle bağırsak fistülleri oluşabilir.

BAĞIRSAK FİSTÜLÜ NASIL ANLAŞILIR?

Bağırsak fistülü, ince veya kalın bağırsakta olmasına bakılmaksızın, başlıca karın ağrısı, ateş, karında huzursuzluk hissi, iştahsızlık, kilo kaybı, karın derisine sıvı gelmesi, bazen dışkı şeklinde kendini belli eder.

BAĞIRSAK FİSTÜLÜ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Bazı hastalarda bağırsak fistülünün bir türlü kapanmadığı izlenir. Bu ciddi bir sorundur. Sıklıkla kanser durumunda, fistülün arkasında bir engel olması, fistülün birden çok bağırsak bölgesini ilgilendirmesi durumunda kapanması bir hayli zordur.

İLK BAŞVURULAN YÖNTEM TEDAVİ DEĞİL!

Bağırsak fistülleri, başlıca hastanın diyetini ayarlamakla tedavi edilmeye, yüksek oranda protein hastaya verilmeye çalışılır. Bu ağız yoluyla gıda şeklinde veya damardan bazı yüksek proteinli gıdaların hastaya verilmesi ile olabilir.

Şayet bu önlemler başarılı olmuyorsa, ameliyat ile bunu kapatmak tercih edilebilir.

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mide bulantısı
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