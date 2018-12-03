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Migrene ne iyi gelir? Migren belirtileri nelerdir? Migren en çabuk nasıl geçer?

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.12.2018 13:45 | Son Güncelleme

Migren, nörolojik bir rahatsızlık olup bu hastalığı çeken kişiler için ağrının geldiği zaman çekilmez anlardır. Sese, ışığa karşı hassasiyetin başladığı, ayakta duramayacak bir durumda ve bulantı ile kusmanın olduğu bu zamanlarda migreni geçirecek çözümler aranır. Uzmanların tavsiyesiyle günlük beslenme tavsiyeleri ile migren ağrısını evde doğal yöntemler ile geçirmek mümkün. İşte migren belirtileri, migrenin tetikleyen durumlar, migrene ne iyi gelir, migren ağrısı için evde doğal çözümler...

Migrene ne iyi gelir? Migren belirtileri nelerdir? Migren en çabuk nasıl geçer?

Migren, şiddetli bir baş ağrısı olup ağrıların başlaması ile kişinin hayatını çekilmez hale getirir. Migren ile birlikte gelen bulantı, kusma, ışığa karşı hassasiyet gibi durumlar nedeniyle ağrıyı giderecek ya da hafifletecek yollar aranır. Migrene ne iyi gelir sorusu bu hastalığa muzdarip olanlar tarafından aranmaya devam edilmektedir. Makalemizde migren nedir, migrene ne iyi gelir, migren tedavisi ve migrene evde uygulayabileceğiniz doğal çözümler konularını inceledik ve derledik.

MİGREN NEDİR?

Kronik bir rahatsızlık olan migren, Yunanca başın bir tarafındaki ağrı anlamına gelen “Hemikrania” kelimesinden üretilmiştir. Bulantı, kusma, ışığa ve sese karşı hassasiyet belirtileri ile kendini gösteren migren ağrısı, 2 saatte de geçebilir, 72 saatte sürebilir. Migrenin kadınlarda görülmesi yüzde 20 iken erkeklerde bu oran yüzde 8’dir. Migren ağrısı olduğunu düşündüğünüz zaman Nöroloji doktoruna başvurmanız gerekmektedir.

Migrenin üçte ikisi ise kalıtsal olup aile içinde görülür. Migren ağrısı için ilk olarak baş ağrısı ve bulantı için ilaçlar ve tetikleyici olan durumlardan uzak durmak öneriliyor. Ve migren hastası olanların birçoğu, ağrının başlayacağını bazı sinyallere göre hissedebiliyor ve önlem alabiliyorlar.

migrene-ne-iyi-gelir

MİGREN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Migren, çok şiddetli baş ağrısıdır. Bu baş ağrısı, zonklama veya kalp atışı atar ve yaygın olarak şakaklar ve göz çevresinde oluşur. Bu şiddetli baş ağrısı ile migrenin belli başlı belirtileri şunlardır;

Işık ve sese karşı hassasiyet oluşması

Bulantı ve kusma

Şiddetli yorgunluk hissetme

Bulanık görme

Baş dönmesi

Kabızlık veya ishal

Göz kararması

Burun tıkanıklığı ve akıntı

Gözlerde yaşarma

İştahsızlık

Uykusuzluk çekme

Hareket edildikçe ağrının artması

Kas ve eklemlerde ağrılar

Başın sadece bir tarafında ağrı

Uykudan yorgun kalkmak

Bazı kişilerde görülen, parlak ışık çakmaları, titrek renkli çizgiler, kör noktalar, bir tarafta görme kaybı gibi olayların yaşandığı aura dönemi yaşanır.

migrene-ne-iyi-gelir

MİGRENİ TETİKLEYEN ETKENLER

Migrenin gerçek mekanızması nedir tam olarak bulunamamıştır. Nörovasküler bozukluk olarak nitelendirilen migren, serebral korteksin uyarılabilirliğinin artması ve beyinsapındaki trigeminal çekirdekte bulunan ağrı nöronlarının anormal bir şekilde kontrol edilmesiyle ilişkili olduğu düşünülmektedir. Migreni tetikleyen nedenlerin başlıcaları şunlardır;

Lodos ve rüzgarlı hava gibi meteorolojik değişiklikler

Üzüntü, stres ve depresyon gibi psikolojik nedenler

Kalıtımsal yani aileden birinde migren olması

Çok uyuma ya da uykusuzluk

Uzun süre aç kalma veya aşırı yemek yemek

Aşırı derecede fiziksel aktivite sonucu yorulma

Adet ve regl dönemi

Bazı ilaçların yan etkileri

Belli başlı bazı besinler (Alkol, kafeinli içecekler, asitli içecekler, salam-sucuk-sosis gibi yiyecekler, turunçgiller, eski peynir, katkı maddeleri)

Baş ağrısı ve migreni tetikleyen besinlerBaş ağrısı ve migreni tetikleyen besinler

MİGRENE NE İYİ GELİR?

Migren hastaları için, hayatlarını zehir eden özellikle şiddetli baş ağrılarını kesecek doğal çözümler önemlidir. Migren ağrısı için verilen ağrı kesiciler dışında evde bu sancıyı kesecek bazı yöntemleri bilmek yararlarına olacaktır. İlk olarak migren ağrısını tetikleyen ve yukarıdaki ilgili haber içinde verilen yiyeceklerden uzak bir beslenme alışkanlığı edinilmesi gerekir.

migrene-ne-iyi-gelir

Migren ağrısına iyi gelen bazı yöntemleri şu şekilde sıralayabiliriz;

1- BOL SU İÇMEK

Şiddetli baş ağrısı olan migren, vücudun susuz kalması nedeniyle ortaya çıkabilir. Bu yüzden baş dönmesi ve bulantı gibi belirtiler kendini gösterebilir. Migren ağrısı için ilk olarak dehidrasyon kaybını kapatacak kadar su içmekle başlanabilir.

2- IŞIK VE SESTEN UZAKLAŞMAK

Migren belirtileri içinde yer alan ışık ve ses hassasiyeti, aynı zamanda ağrıyı tetikleyebilir. Bu yüzden ilk olarak ışığın az olduğu, koyu renk perdeler ile kapatılmış veya göz bandı ile ışık kesilebilir. Aynı şekilde şiddetli sesten de uzak durmak migren ağrısını hafifletir.

3- MASAJ YAPMAK

Migren ağrısına basınç uygulaması ile azaltmak mümkün. Bunun için nane ve okaliptüs gibi ferahlatıcı kokular içeren yağlar ile birlikte masaj yapılabilir. İki kaşınızın tam ortasına işaret parmağınızı bastırın ve 3 santim yukarı kaydırarak burada 30 saniye basınç uygulayarak bekleyin. Aynı işlemi 5-6 defa tekrarlayabilirsiniz.

4- SOĞUK KOMPRES YAPMAK

Şiddetli baş ağrıları için önerilen soğuk kompres uygulaması için bir havluyu önce ıslatıp sonra nemli kalacak şekilde sıktıktan sonra buzlukta 15-20 dakika bekletin. Sonrasında havluyu ensenin üst kısmı ile başın tepe noktasına gelecek şekilde yerleştirin. Bu şekilde biraz beklemek baş ağrısını hafifletecektir.

migrene-ne-iyi-gelir

5- LAVANTA BUHARI UYGULAMAK

Lavantanın baş ağrılarını hafiflettiği ve geçirdiği bilinmektedir. Aynı şekilde migren ağrısı için lavanta buharı faydalı olmaktadır. Bir litre kaynamış su içine damlatılacak 6 damla lavanta yağı ile yapılacak buhar banyosu migren agrısının hafiflemesine yardımcı olacaktır.

6- GÜMÜŞDÜĞME BİTKİSİ KÜRÜ

Migren ağrısı için yüzyıllardır kullanılan ve migren önleyici olarak bir bitkidir gümüşdüğme bitkisi. Ayçiçeği ailesinden olan bu bitki için önerilen günlük doz ise 250 mg’dır. Bu miktarı, ister hap şeklinde isterseniz yapraklarından yapacağınız çay ile veya yaprakları direkt olarak yiyerek alabilirsiniz. Gümüşdüğme bitkisi içinde bulunan partenolid adlı bir bileşenin beyindeki kan damarlarının kasılmasını durdurması ve enflamasyonu önlemesi gibi özellikleri ile migrene iyi geldiği bilinmektedir.

7- VEBA OTU KÜRÜ

Migrene iyi gelen bitkilerden bir tanesi veba otudur. Petasites olarak da bilinen bu ot içeriğinde yer alan izopetasin ve petasin adlı bileşenler ile spazm çözücü ve enflamasyonu azaltıcı özelliği vardır. Günlük olarak 50-100 mg olarak önerilen dozunu kapsül, özütü veya tozu şeklinde kullanarak alabilirsiniz.

8- MUZ YEMEK

Muz, içeriğindeki vitamin ve mineraller nedeniyle baş ağrılarına iyi gelmektedir. Migren ağrınızın başladığı vakit, bir adet muzu yiyerek ağrıyı hafiftletmek mümkün. Diğer yandan muz kabuğu ve buz ile soğuk kompres de yine migren ağrısını hafifletmektedir.

9- ZENCEFİL

Zencefilin insan sağlığına faydaları inanılmazdır. Birçok hastalığa iyi gelen zencefil, migren ağrıları için de önerilmektedir. Doğal bir ağrı kesici olan zencefil, aynı zamanda migrenle ile birlikte görülen bulantı ve kusma gibi belirtilerin ortadan kaldırılmasını sağlar ve hastanın ferahlamasını, böylece migrenin hafiflemesine yardımcı olur.

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10- FESLEĞEN YAĞI

Fesleğen otundan elde edilen fesleğen yağının birçok faydası vardır. Migren ağrısına iyi gelen yönleri ise stresi azaltması, mide bulantısı, kusma ve krampları tedavi etmesidir. Migren ağrısı için fesleğen yağından koklamak bile yeterli olabilmektedir. Veya fesleğen yağı ile şakaklara yapılacak birkaç dakika masaj da yine migren ağrısının hafiflemesine yardımcı olur. Bir diğer farklı yöntem ise 5 damla fesleğen yağı damlatılmış soğuk suya batırılan bez veya havlu ile alnınıza yapacağınız soğuk kompres de migrene iyi gelir.

MİGREN AĞRISI İÇİN ESKİ BİR YÖNTEM

MİGREN AĞRISI İÇİN BİBERİYE KÜRÜ

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, migren ağrısı için tavsiye edilen şu biberiye kürünü tavsiye etmektedir; Bir su bardağı suyu kaynattıktan sonra bir tatlı kaşığı biberiye eklenir. Bu şekilde 4-5 dakika kadar kısık ateşte kaynatın. Sonra ılıması için biraz bekleyin. Ilıyan biberiye otlu suyu süzdükten sonra için. Bu kürü, ilk hafta için her gün 3 kez, 2. hafta ve sonrası için günde 2 kez, taze olarak ve şekersiz bir şekilde bir ay boyunca tüketin.

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