HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Migreni de tetikliyor! Kabızlık, gaz veya ishal şikayetiniz varsa nedeni bu olabilir

Migreni de tetikliyor! Kabızlık, gaz veya ishal şikayetiniz varsa nedeni bu olabilir

01.12.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Vedat Göral, “Lodos, insanların psikolojisi ve fiziksel enerjisi üzerinde de bir takım değişikliklere sebep olmaktadır. Psikolojik bozukluklar, kişide gaz, midede rahatsızlık kabızlık veya ishal şikayetlerinde bozulmalara neden olabilir” dedi.

Migreni de tetikliyor! Kabızlık, gaz veya ishal şikayetiniz varsa nedeni bu olabilir

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü’nden Prof. Dr. Vedat Göral, günlerdir Türkiye’yi etkisi altına alan lodosun, insan sağlığına etkileri üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Göral, lodosun baş ağrılarından sindirim sistemi rahatsızlıklarına kadar birçok probleme yol açabildiğini belirterek, “Lodos, insanların psikolojisi ve fiziksel enerjisi üzerinde de bir takım değişikliklere sebep olmaktadır. Kişinin çalışma performansı düşmekte ve odaklanma problemi yaşamaktadır. Uykusuzluk, uyku ritminde bozukluk, iştahta azalma veya artma, sabah yataktan kalkamamak, şiddetli baş ağrıları olabilir. İnsanları daha depresif, daha huysuz, sinirli yapabilir. Özellikle migreni tetikleyebilir” dedi.

''KABIZLIĞA DAVETİYE ÇIKARABİLİR'

Prof. Dr. Göral, sözlerini söyle sonlandırdı: “Psikolojik bozukluklar, kişide gaz, midede rahatsızlık kabızlık veya ishal şikayetlerinde bozulmalara neden olabilir. Solunum yollarını etkileyerek nefes alama ve nefes darlığı da olabilir. Psikolojik durumda değişkenlik, geç tepki verme, depresyon gibi nedenlerle kişinin önemli konularda imza atmamaları, evlilik törenlerinde dahi şahit olmamaları önerilmektedir.”

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki gündür haber alınamıyordu! Kapıyı açınca korkunç görüntüyle karşılaştılarİki gündür haber alınamıyordu! Kapıyı açınca korkunç görüntüyle karşılaştılar
İnşaat işçileri lodosta canlarını zor kurtardı! Uçmamak için birbirlerine sarıldılarİnşaat işçileri lodosta canlarını zor kurtardı! Uçmamak için birbirlerine sarıldılar
Sebebi bilinçsiz spor olabilir!Sebebi bilinçsiz spor olabilir!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Değişimiyle şaşkına çevirdi!

Değişimiyle şaşkına çevirdi!

Kara kış kapıda! Sıcaklıklar azalacak, yoğun kar geliyor

Kara kış kapıda! Sıcaklıklar azalacak, yoğun kar geliyor

Erdoğan'dan Babacan'a '6 sıfır' yorumu: Ne sen attın?

Erdoğan'dan Babacan'a '6 sıfır' yorumu: Ne sen attın?

Erdoğan'dan 'enflasyon' açıklaması

Erdoğan'dan 'enflasyon' açıklaması

MasterChef'e veda eden Pelin'in yeni adresi belli oldu!

MasterChef'e veda eden Pelin'in yeni adresi belli oldu!

Davutoğlu’ndan Erdoğan’a: Allah aşkına konuşma artık

Davutoğlu’ndan Erdoğan’a: Allah aşkına konuşma artık

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

İstanbul'da lodos can aldı! Kahreden detay

İstanbul'da lodos can aldı! Kahreden detay

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

İnternetten tanıştığı kadın kâbusu oldu: Fotoğraflarımı çekti

İnternetten tanıştığı kadın kâbusu oldu: Fotoğraflarımı çekti

Korkutan uyarı geldi: 1 aylık süremiz var, 2 katına çıkacak

Korkutan uyarı geldi: 1 aylık süremiz var, 2 katına çıkacak

Deniz taştı, TIR devrildi, çatılar uçtu! Fırtına kâbusu

Deniz taştı, TIR devrildi, çatılar uçtu! Fırtına kâbusu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.