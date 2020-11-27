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Migros çalışma saatleri 2020... Yeni düzenlemeye göre Migros açılış ve kapanış saatleri nedir?

27.11.2020 14:11 | Son Güncelleme:
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Migros çalışma saatleri 2020... Yeni düzenlemeye göre Migros açılış ve kapanış saatleri nedir?

Kış aylarının gelmesiyle koronavirüs vakalarında da hızlı artışlar yaşanmaya başlandı. Bulaş sayısının azalması için alınan yeni tedbirler kapsamında birçok değişikliğe gidilirken, Migros'un çalışma saatleri de güncellendi. Peki Migros market ne zaman açılıyor, ne zaman kapanıyor? İşte yeni düzenlemeye göre Migros'un çalışma saatleri!

Ülkemizde koronavirüs vakalarının kış ayları ile birlikte artmasının ardından yeni yönetmelikler yayınlanarak, bulaş sayısını azaltmak için bazı tedbirler alındı. Vatandaşların yoğun olarak bulunabileceği bakkal, market, AVM gibi gıda ürünlerinin satıldığı yerlerin çalışma saatleri tekrar güncellendi. Migros'un hafta sonu çalışma saatleri hafta sonları en çok aranan konulardan birisi oldu. İşte güncel Migros çalışma saatleri...

MİGROS'UN GÜNCEL ÇALIŞMA SAATLERİ

Koronavirüs yasaklarının tekrar gündem olmasıyla birlikte, gıda alışverişlerini gerçekleştirmek için vatandaşlar Migros gibi zincir marketlerin çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Yani düzenlemeye göre birçok bakkal, market ve vatandaşların yoğun olarak gittiği yerlere kısıtlama geldi. Migros saat kaçta açılıyor araştıran vatandaşlar, sokak kısıtlamasının olmadığı saatlerde alışverişlerini tamamlamak için bilgi almak istiyor. Yeni düzenleme ile birlikte BİM, A101, ŞOK, Migros gibi zincir marketler saat 10:00 itibari ile açılacak.

MİGROS SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

20 Kasım’dan itibaren uygulamaya alınan bazı kısıtlamaların ardından vatandaşlar alışveriş yapacakları yerlerin çalışma saatlerini net olarak öğrenmek istiyor. Sabah saat 10:00'da açılan Migros saat kaçta kapanıyor? Migros'un da çalışma saatleri yeni düzenlemeyle güncellendi ve sabah 10:00'da açılırken akşam 20:00'da kapalı kalacak.

MARKETLERİN YENİ ÇALIŞMA SAATLERİ!

Türkiye'nin dört bir yanında alınan tedbirlerden dolayı, 81 ilin tamamında kısıtlama uygulanarak, kısıtlamaya uymayanlar hakkında yasal işlemler resmi olarak başlatılmıştı. Bu süreçte yeni kısıtlamalara uymayan kişiler ceza almaya başladı. Özellikle gıda alışverişi için dışarı çıkan vatandaşlar, ceza almamak için marketlerin yeni çalışma saatlerinde alışverişlerini yapmak istiyor. Yurt genelinde uygulanan kısıtlama kararı ile içinde Migros, A101, ŞOK, BİM ve CarrefourSA'nında olduğu zincir marketlerde çalışma saati 10:00 ve 20:00 olarak güncellendi.

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