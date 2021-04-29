HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Migros, Carrefour, Happy Center kaçta kapanıyor? Marketler kaça kadar açık? İşte yanıtı...

Migros, Carrefour, Happy Center kaçta kapanıyor? Marketler kaça kadar açık? İşte yanıtı...

29.04.2021 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tam kapanma kararı sonrası Migros, Carrefour, Happy Center gibi marketlerin çalışma saatleri merak edilmeye başlandı. Bu akşam başlayıp 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan tam kapanma süresince marketlerin açık mı kapalı mı olacağı araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelge ile marketlerin çalışma saatleri de belli oldu. Peki Migros, Carrefour, Happy Center kaçta kapanıyor? Marketler kaça kadar açık? İşte yanıtı...

Migros, Carrefour, Happy Center kaçta kapanıyor? Marketler kaça kadar açık? İşte yanıtı...

Vatandaşlar Migros, Carrefour, Happy Center gibi marketlerin çalışma saatlerini merak ediyor. Bu akşam saat 19:00'da başlayıp 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan tam kapanma süresince marketlerin kaçta açılıp, kaçta kapanacağı sorgulanıyor. Peki Migros, Carrefour, Happy Center kaçta kapanıyor?

MİGROS, CARREFOUR, HAPPY CENTER KAÇTA KAPANIYOR? MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK, MARKETLER KAÇTA KAPANIYOR?

Vatandaşlar marketlerin çalışma saatleri konusunda araştırmalar sürdürüyor. Ramazan ayının başında uygulanmaya başlanan kısmi kapanma kararının sonrasında hafta içi sokağa çıkma yasağı 19:00'a çekilmiş ve marketlerin çalışma saatlerine de yeni düzenleme getirilmişti. Son kabine toplantısının sonrasında tam kapanma kararı çıktı ve 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma süresince marketlerin çalışma saatlerine ilişkin detaylarda İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile kamuoyuna duyuruldu.

Marketler 28-29 Nisan tarihleri arasında sabah 10:00 akşam 18:00 saatleri arasında hizmet vermeyi sürdürecek. 30 Nisan-16 Mayıs tarihleri arasında haftanın 7 günü boyunca marketler 10:00 ve 17:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. Pazar günü zincir marketler kapalı olurken bakkal, kuruyemişçi, kasap gibi işletmeler açık olacak ve hizmet vermeye 10:00-17:00 saatleri arasında devam edilecek. Yani Migros, Carrefour, Happy Center gibi marketler Pazar günleri kapalı olurken haftanın diğer günleri 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şans eseri buldu! Köylülerin keşfi heyecan yarattı Şans eseri buldu! Köylülerin keşfi heyecan yarattı
1 Mayıs resmî tatil mi1 Mayıs resmî tatil mi
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
tam kapanma

En Çok Okunan Haberler

Büyük ihanet: Dudak dudağa yakalandılar!

Büyük ihanet: Dudak dudağa yakalandılar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Bir il için müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Bir il için müjde

Tüyler ürperten fotoğraf! Cesedi böyle taşıdılar

Tüyler ürperten fotoğraf! Cesedi böyle taşıdılar

Haberi sunarken bir anda sinirlendi

Haberi sunarken bir anda sinirlendi

Pfizer/Biontech aşısıyla ilgili yeni açıklama!

Pfizer/Biontech aşısıyla ilgili yeni açıklama!

Kaçış sürüyor! Birçok noktada trafik kilitlendi

Kaçış sürüyor! Birçok noktada trafik kilitlendi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

27 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

27 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Arnavutluk'ta Thodex operasyonu

Arnavutluk'ta Thodex operasyonu

İşte tam kapanmayla ilgili merak edilen sorular! Bakan Soylu tek tek yanıtladı

İşte tam kapanmayla ilgili merak edilen sorular! Bakan Soylu tek tek yanıtladı

Bunu yaparsa Erdoğan'a teşekkür edeceğiz

Bunu yaparsa Erdoğan'a teşekkür edeceğiz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.