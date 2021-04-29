Migros, Carrefour, Happy Center kaçta kapanıyor? Marketler kaça kadar açık? İşte yanıtı...

Vatandaşlar Migros, Carrefour, Happy Center gibi marketlerin çalışma saatlerini merak ediyor. Bu akşam saat 19:00'da başlayıp 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan tam kapanma süresince marketlerin kaçta açılıp, kaçta kapanacağı sorgulanıyor. Peki Migros, Carrefour, Happy Center kaçta kapanıyor?

MİGROS, CARREFOUR, HAPPY CENTER KAÇTA KAPANIYOR? MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK, MARKETLER KAÇTA KAPANIYOR?

Vatandaşlar marketlerin çalışma saatleri konusunda araştırmalar sürdürüyor. Ramazan ayının başında uygulanmaya başlanan kısmi kapanma kararının sonrasında hafta içi sokağa çıkma yasağı 19:00'a çekilmiş ve marketlerin çalışma saatlerine de yeni düzenleme getirilmişti. Son kabine toplantısının sonrasında tam kapanma kararı çıktı ve 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma süresince marketlerin çalışma saatlerine ilişkin detaylarda İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile kamuoyuna duyuruldu.

Marketler 28-29 Nisan tarihleri arasında sabah 10:00 akşam 18:00 saatleri arasında hizmet vermeyi sürdürecek. 30 Nisan-16 Mayıs tarihleri arasında haftanın 7 günü boyunca marketler 10:00 ve 17:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. Pazar günü zincir marketler kapalı olurken bakkal, kuruyemişçi, kasap gibi işletmeler açık olacak ve hizmet vermeye 10:00-17:00 saatleri arasında devam edilecek. Yani Migros, Carrefour, Happy Center gibi marketler Pazar günleri kapalı olurken haftanın diğer günleri 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor olacak.



