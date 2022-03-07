HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Mıknatıs Adam'dan yeni iddia! Biyoenerjiyle tedavi ettiğini ileri sürdü... "Ücret talep etmiyorum"

'Mıknatıs Adam'dan yeni iddia! Biyoenerjiyle tedavi ettiğini ileri sürdü... "Ücret talep etmiyorum"

07.03.2022 00:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce vücuduna metal ürünlerin yapıştığını söyleyerek gündeme gelen ve ‘Mıknatıs Adam’ olarak tanınan Süleyman Demirci, bu kez biyoenerjiyle hastaları tedavi ettiğini ileri sürdü. Sakarya’nın Karasu ilçesinde yaşayan Demirci, "Ücret almadan bütün hastalara yardımcı olmaya çalışıyorum. Biyoenerji belgem de var” şeklinde konuştu.

'Mıknatıs Adam'dan yeni iddia! Biyoenerjiyle tedavi ettiğini ileri sürdü... "Ücret talep etmiyorum"

2014 yılında tesadüfen vücuduna metal ürünlerin yapıştığını fark eden ve ‘Mıknatıs Adam’ olarak tanınan Süleyman Demirci, biyoenerji ile hastaları sağlığına kavuşturduğunu ileri sürdü.

4dff4da7-e177-44f9-91b0-ba6932c6dbc7

ÜCRET ALMADAN YAPTIĞINI SÖYLEDİ

Tedavi için gelen kişilerden ücret talep etmediğini belirten Demirci, hastaların yüksek bir oranda da sağlıklarına kavuştuğunu öne sürdü. Demirci, "Ücret almadan bütün hastalara yardımcı olmaya çalışıyorum. Biyoenerji belgem de var” dedi.

5f7e8a83-d146-41e4-8553-e3c5c7de9644

"ADIM ATIP YÜRÜYEMİYORDUM"

Süleyman Demirci’nin tedavi ettiğini ileri sürdüğü 61 yaşındaki İrfan Emanet, hipertansiyonu olduğunu, yaklaşık 2-3 yıl da kan kaybı yaşadığını belirterek, “Bana enerji yüklemesi yaptığı gün birer çay içip kalkıp gittik. Eve gidip uyudum, sabah kalktığımda gözlerime inanamadım. Bir iki yıl bu tedaviye devam ettik. Allah’a şükür ilaçlardan da kurtuldum, şu an çivi gibiyim. Adım atıp yürüyemezken şu an 24 saat çalışabilir hale geldim” diye konuştu. (İHA)

94e02556-eb3a-42be-8822-ca167e294cd0

Mıknatıs gibi çekiyor! Her şey sigara içmek istemesiyle başladı: Bunu ben açıklayamıyorum, tıp açıklasın...Mıknatıs gibi çekiyor! Her şey sigara içmek istemesiyle başladı: Bunu ben açıklayamıyorum, tıp açıklasın...

3117be78-5794-4f41-9c35-4c8f60cde520

20657e28-bfe5-4eb8-a2b9-72c07dbef60f


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düşen uçağın pilotu kayıplara karıştı! "Silahı olanlar..."Düşen uçağın pilotu kayıplara karıştı! "Silahı olanlar..."
Irpin'de tahliye esnasında korkunç patlama! Irpin'de tahliye esnasında korkunç patlama!
Ukrayna halkından tarihi direniş!Ukrayna halkından tarihi direniş!
Anahtar Kelimeler:
Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

36 ay taksitle ayçiçek yağı satışı olay oldu!

36 ay taksitle ayçiçek yağı satışı olay oldu!

Hakan'ın 'nefret' yorumu tepki çekti

Hakan'ın 'nefret' yorumu tepki çekti

Rusya sınır ülkelerini açık açık tehdit etti

Rusya sınır ülkelerini açık açık tehdit etti

Macron, 3 Mart'ı sordu! Putin'den dikkat çeken yanıt

Macron, 3 Mart'ı sordu! Putin'den dikkat çeken yanıt

Irpin'de tahliye esnasında korkunç patlama!

Irpin'de tahliye esnasında korkunç patlama!

Kritik Venezuela hamlesi! Rusya tehdidi ABD'ye bunu da yaptırdı: 2019'dan bu yana bir ilk

Kritik Venezuela hamlesi! Rusya tehdidi ABD'ye bunu da yaptırdı: 2019'dan bu yana bir ilk

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.