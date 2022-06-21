Mikro Kadın Girişimci 1’incisi Başak Demir / Helimore Havacılık

Girişimci olarak iş fikrime karar verdiğim süreçte, fikrimi olgunlaştırmak ve hayata geçirmek için ilk olarak ekibimle beraber University 4 SOCIETY (U4S) Girişimcilik Maratonu etkinliğine katıldık ve jüri değerlendirmesi sonucunda ikincilik ödülü aldık. Katıldığımız ilk yarışmada dereceye girmiş olmak, bizim hem kendimize hem de fikrimize olan inancımızı arttırdı.

Mart 2020’de Samsun’da gerçekleşen Girişimci Parkı Hackathon etkinliğine katıldık ve bu sefer birincilik ödülüne layık görüldük. Bu etkinlikte dereceye girenlere verilen ödüllerden biri de Cinovasyon Derneği’nin üç ay ile sınırlı olmak kaydıyla vereceği mentorluk desteğiydi. İşte bu aşamada bizim de yollarımız Cinovasyon Derneği ile kesişmiş oldu. Üç ay olarak başladığımız mentorluk desteği iki yılı aşkın süredir devam etmektedir.

İşletmemizi kurmadan önce çalışmalarımızı sürdürürken iki kez ekip değiştirmek, bir kez de sahadan gelen talepler üzerine yapacağımız ürünü değiştirmek durumunda kaldık. Nihai ürünümüzle TÜBİTAK Marmara Teknokent önderliğinde; Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Bilişim Vadisi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi iş birliğiyle "İnovasyonda Kadın" temalı 5. Girişimcilik Kampı etkinliğine başvurumuzu yaptık. Zirai İnsansız Hava Aracı projemizle bu etkinlikte Türkiye çapında ikinci olduk ve ödülümüzü Baykar Savunma Teknik Müdürü Sayın Selçuk Bayraktar’dan aldık.

Bu yarışmadan aldığımız finansal katkı ile öz sermayemizi de birleştirerek, KOSGEB başvurumuzu gerçekleştirdik. Yaptığımız başvuru, KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı kapsamında kabul edildi. Böylece Ar-Ge girişimi olarak başladığımız bu yolda, en büyük hayallerimizden biri olan şirketleşme sürecini gerçekleştirmiş olduk.

Helimore Havacılık Ar-Ge Tasarım Mühendislik Teknoloji İmalat San. Ltd. şirketimizin açılışını 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde gerçekleştirdik. İlk yılını tamamladığımız şirketimiz, özellikle havacılık sektörü başta olmak üzere ünvanında bulunan sektörlere de hizmet vermeyi hedeflemektedir. Toplam 8 ay süren KOSGEB sürecini başarılı şekilde bitirerek dünyada ve Türkiye’de ilk defa üretilen, marka tescili alınmış ve faydalı model başvurusu yapılmış, 10 litre kapasitesinde genel ilaçlamanın haricinde görüntü işleme teknolojisini kullanarak arazi üzerinde yabancı ot tespiti yapan ve sadece yabancı ot üzerine ilaçlama gerçekleştiren, şarjı belirli bir seviyenin altına indiğinde ürettiğimiz şarj dolum platformu ile haberleşerek şarjını otonom bir şekilde dolduran ve arazi üzerinde kaldığı yerden tekrar ilaçlama gerçekleştiren yerli üretim ve yazılıma sahip Zirai İnsansız Hava Aracı’nı üretmiş olduk.

Kuruluşundan bugüne şirketiniz nasıl bir gelişim trendi izledi? Nasıl bir odağınız var?



Girişimimizin faydalı model başvurusu uygun bulunmuş ve A kategorisinde değerlendirilmiştir. Ürünümüz tarımda teknolojiye yeni bir soluk getirmiş, yerli üretim ve milli teknoloji ile Helimore ekibi tarafından geliştirilmiştir. Önümüzdeki dönemde yine pazarın talep ettiği doğrultuda mevcut ürünümüz üzerinde iyileştirmeler yapmaya ve sonrasında da insansız hava araçlarının kullanıldığı 18 farklı sektöre hizmet etmek için Ar-Ge çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

Şirketinizi kurduğunuzda kaç kişi çalışıyordu, şu an kaç kişiyi istihdam ediyorsunuz? İstihdamınızı artırma hedefiniz var mı?

İşletmemiz ilk kurulduğunda 4 kişilik bir ekiptik, şu anda 7 kişilik bir ekibiz. Girişimimiz Karadeniz bölgesinde kurulmuş ilk ve tek döner kanat insansız hava aracı şirketidir. Bu teknolojiyi yaygınlaştırmak için bünyemizde havacılık, simülasyon, drone yapım ve uçuş eğitimleri düzenleyerek, havacılık teknolojisini yaygınlaştırmayı hedeflemekteyiz. Kurulduğumuz ilk günden bu yana sağladığımız 35 kişilik staj ve 250 öğrenciye ücretli - ücretsiz eğitim imkanlarıyla havacılık ve mühendislik fakülteleri öğrencilerine istihdam imkanı sunmuş olduk.

Ürünlerinizle nasıl bir fark yaratıyorsunuz?

Ürünümüz, çok amaçlı kullanıma uygun, modüler ve teknolojik bir yapıdadır. Helimore olarak öncelikle tarımda ve genel ilaçlama sistemlerindeki sorunlara çözüm getirmeyi hedeflemekteyiz. Kuruluşumuzu tamamladıktan sonra marka tescili başvurumuzu gerçekleştirdik ve tescilimizi aldık. Türkiye’nin farklı bölgelerinden ürün ve bayilik talepleri almaya başlayarak bir değer oluşturduk. Tarım teknolojilerine yeni ürünler kazandırarak ve zamandan, maliyetten ve kullanılan ilaçlardan yüksek oranda tasarruf sağlayarak ülke tarımına katkı sağlıyoruz.

Faaliyete başladığınızda finansa erişimde sıkıntı yaşadınız mı? Nasıl desteklerden faydalandınız? Halkbank’ın farklı finansal desteklerinden faydalandınız mı?

İşletmemizi kurduğumuzda finansal olarak sıkıntı yaşadık. Katıldığımız yarışmalardaki maddi ödüllerin yanı sıra KOSGEB Arge ve inovasyon destek programı hibesi, KOSGEB Mikro ve Küçük işletme destek Kredisi ve Halkbank’ın Kadın Girişimci Kredisi, yol almamızda çok faydalı oldu.

Sosyal Güvenlik Kurumunun Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi ile bir kadın mühendisimizi bünyemizde istihdam etmeye başladık.

Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması’ndan kazandığınız ödüllerin size ve işinize nasıl bir katkısı olacak?

Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması’ndan aldığımız destekle ürün geliştirmeleri yapacağız.

Yine işletme bünyesinde insansız hava aracı pilotu yetiştirme kursu açarak bölgede olmayan bir sektörü işletmemize kazandırmış olacağız. Yapacağımız AR-GE çalışmaları ve kurs ile farklı meslek gruplarından kişiler istihdam ederek ülkemizin kalkınmasına destek olacağız. Ayrıca yarışmadan kazandığımız ödülün şirketimizin tanınması yolunda da önemli katkı sağlayacağına inanıyorum.

Gelecek hedeflerinizden bahsedebilir misiniz?

İşletmemizi gelecekte tarım teknolojileri ve havacılık sektöründe lider konumda görüyorum.

Farklı sektörlere havacılık sektörünü entegre ederek AR-GE çalışmaları gerçekleştiren ve hızla büyüyen bir işletme olması için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki süreç içinde şirketimizin; ihracatla ülke ekonomisine katkıda bulunacak, yetiştirdiği kalifiye elemanlarla farklı sektörlere hitap edebilecek bir konuma geleceğini düşünüyorum.



