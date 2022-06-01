Milan 1,2 milyar Euro'ya ABD'li yatırım grubu RedBird Capital'a satıldı

Satış ve devir işlemlerinin en geç Eylül ayında tamamlanması planlanıyor.

Satış anlaşması, Elliott'un kulüpte azınlık hissesini elinde tutmasını ve yönetim kurulunda temsil edilmesini de içeriyor.

30 YIL BERLUSCONİ YÖNETİMİNDEYDİ

İtalya'nın eski başbakanlarından ve en zengin isimlerinden Silvio Berlusconi'nin Fininvest şirketi, 30 yıl boyunca elinde tuttuğu AC Milan'ı 2017'de Çinli iş insanı Li Yonghong liderliğindeki bir konsorsiyuma satmıştı.

Ancak Li, bu satış için Elliott Management yatırım şirketinden aldığı krediyi ödemeyince yönetim 2018'de Elliott'a geçmişti.

Son haftalarda AC Milan'ın satılacağı yönündeki söylentilerin ardından bugün yapılan açıklamada nihai anlaşmanın sağlandığı doğrulandı.

Elliott Yönetici Ortağı Gordon Singer, "Elliott 2018'de AC Milan'ı aldığında, muazzam bir geçmişe sahip ancak ciddi mali sorunları ve vasat bir spor performansı olan bir kulübü devralmıştık. Planımız basitti: Mali istikrar yaratmak ve AC Milan'ı Avrupa futbolunda ait olduğu yere döndürmek. Bugün her ikisini de başardığımıza inanıyorum" dedi.

Kulübün yeni sahibi RedBird Capital'ın kurucusu ve yönetici ortağı Gerry Cardinale de Elliott yönetimine, "son 4 yılda müthiş çalışmalarla Milan'ı yeniden inşa ederek Serie A'nın zirvesine getirdikleri" için teşekkür etti.

Cardinale, "AC Milan'ın şanlı tarihinin bir parçası olmaktan onur duyuyoruz. Kulübün İtalya, Avrupa ve dünya futbolunun zirvesinde hak ettiği yere geri döndüğü yeni dönemde rol oynamaktan dolayı heyecanlıyız" dedi.

AC Milan, 11 yıllık bir aradan sonra bu sezon sonunda Serie A şampiyonluğunu kazanmıştı.

Kulüp bugün dek 19 kez Serie A şampiyonu oldu; Şampiyonlar Ligi'ni 7, UEFA Süper Kupası'nı da 5 kez kazandı.

