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Milan 1,2 milyar Euro'ya ABD'li yatırım grubu RedBird Capital'a satıldı

01.06.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'da bu sezon Serie A şampiyonu olan AC Milan, 1,2 milyar Euro'ya ABD'li yatırım grubu RedBird Capital'a satıldı. 2018'den bu yana kulübün sahibi olan Amerikan şirketi Elliott şirketi bugün satış için nihai anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Milan 1,2 milyar Euro'ya ABD'li yatırım grubu RedBird Capital'a satıldı

Satış ve devir işlemlerinin en geç Eylül ayında tamamlanması planlanıyor.

Satış anlaşması, Elliott'un kulüpte azınlık hissesini elinde tutmasını ve yönetim kurulunda temsil edilmesini de içeriyor.

30 YIL BERLUSCONİ YÖNETİMİNDEYDİ

İtalya'nın eski başbakanlarından ve en zengin isimlerinden Silvio Berlusconi'nin Fininvest şirketi, 30 yıl boyunca elinde tuttuğu AC Milan'ı 2017'de Çinli iş insanı Li Yonghong liderliğindeki bir konsorsiyuma satmıştı.

Ancak Li, bu satış için Elliott Management yatırım şirketinden aldığı krediyi ödemeyince yönetim 2018'de Elliott'a geçmişti.

Berlusconi, başkanı olduğu kulübüyle 1990 yılındaki Avrupa Kupası'nı kaldırdı.

Son haftalarda AC Milan'ın satılacağı yönündeki söylentilerin ardından bugün yapılan açıklamada nihai anlaşmanın sağlandığı doğrulandı.

Elliott Yönetici Ortağı Gordon Singer, "Elliott 2018'de AC Milan'ı aldığında, muazzam bir geçmişe sahip ancak ciddi mali sorunları ve vasat bir spor performansı olan bir kulübü devralmıştık. Planımız basitti: Mali istikrar yaratmak ve AC Milan'ı Avrupa futbolunda ait olduğu yere döndürmek. Bugün her ikisini de başardığımıza inanıyorum" dedi.

AC Milan, 1,2 milyar Euro'ya satıldı. Bu sezonu şampiyon bitiren İtalyan kulübün satışının en geç gelecek Eylül'de tamamlanması planlanıyor. [ Kulüp, 2017 yılında Çinli bir bir konsorsiyuma satılmıştı. ] [ 19 şampiyonluk sahibi Milan'ın ayrıca 7 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 UEFA Süper Kupası da bulunuyor. ], Source: Kaynak: AC Milan, Image: Milan logosu

Kulübün yeni sahibi RedBird Capital'ın kurucusu ve yönetici ortağı Gerry Cardinale de Elliott yönetimine, "son 4 yılda müthiş çalışmalarla Milan'ı yeniden inşa ederek Serie A'nın zirvesine getirdikleri" için teşekkür etti.

Cardinale, "AC Milan'ın şanlı tarihinin bir parçası olmaktan onur duyuyoruz. Kulübün İtalya, Avrupa ve dünya futbolunun zirvesinde hak ettiği yere geri döndüğü yeni dönemde rol oynamaktan dolayı heyecanlıyız" dedi.

AC Milan, 11 yıllık bir aradan sonra bu sezon sonunda Serie A şampiyonluğunu kazanmıştı.

Kulüp bugün dek 19 kez Serie A şampiyonu oldu; Şampiyonlar Ligi'ni 7, UEFA Süper Kupası'nı da 5 kez kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya Milan
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