Milas-Bodrum kara yolunda feci kaza! 1 ölü, 2'si ağır 8 yaralı

Milas-Bodrum kara yolu Kemikler mevkisinde sürücüleri henüz öğrenilmeyen 3 araç çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ambulansı sevk edildi.

2 YARALININ DURUMU AĞIR

Yol kenarında bulunan tarlaya uçan bir otomobil ve diğer araçta sıkışanlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılardan 1’i olay yerinde yaşamını yitirirken, tedavi altına alınan 8 yaralıdan 2’sinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, karayolunda trafik ekipleri tarafından önlem alındı.

Öte yandan Milas-Bodrum kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu. (AA-İHA)

