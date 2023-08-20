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  4. Milas-Bodrum kara yolunda feci kaza! 1 ölü, 2'si ağır 8 yaralı

Milas-Bodrum kara yolunda feci kaza! 1 ölü, 2'si ağır 8 yaralı

20.08.2023 00:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Milas ilçesinde Bodrum kara yolu üzerinde akşam saatlerinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.

Milas-Bodrum kara yolunda feci kaza! 1 ölü, 2'si ağır 8 yaralı

Milas-Bodrum kara yolu Kemikler mevkisinde sürücüleri henüz öğrenilmeyen 3 araç çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ambulansı sevk edildi.

2 YARALININ DURUMU AĞIR

Yol kenarında bulunan tarlaya uçan bir otomobil ve diğer araçta sıkışanlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılardan 1’i olay yerinde yaşamını yitirirken, tedavi altına alınan 8 yaralıdan 2’sinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, karayolunda trafik ekipleri tarafından önlem alındı.

AA-20230819-31953449-31953445-MILASTA_3_ARACIN_KARISTIGI_TRAFIK_KAZASINDA_1_KISI_OLDU_7_KISI_YARALANDI

Öte yandan Milas-Bodrum kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu. (AA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bodrum

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