Milas'ta yanan ormanlar küllerinden yeşeriyor!

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde 2021, 2022 ve 2023 yıllarında yaşanan orman yangınları sonrası yapılan çalışmalarla hakkında bilgilendirme programı düzenlendi. Milas Orman İşletme Müdürlüğünde yanan alanlarda yapılan ağaçlandırma ve silvikültür çalışmalarını yerinde görme ve inceleme programına Muğla Bölge Müdürü Salim Karabulut, Bölge Müdür Yardımcıları Adnan Güller ve Ersen Çetin, Basın İletişim Şube Müdürü Yüksel Savaş, İşletme Müdürleri, İşletme Müdür Yardımcıları ve İşletme Şefleri katıldı.

Milas’ta 2023 yılında yanan Halep Çamı ormanında tohumlar fidan oldu.

Milas Boğaziçi bölgesinde 2023 yılı Temmuz ayında yanan alandaki doğal gençleştirme çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Muğla Bölge Müdürü Salim Karabulut, yangının ardından saha temizlik çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte tekrar ormanlaştırma çalışmaları aşamasına geçildiğini belirtti.

142 hektarlık alanda doğal gençleştirme yöntemiyle tohumlardan fidan elde etme çalışması yapıldığını belirten Bölge Müdürü Karabulut, 2024’ün ilk aylarıyla birlikte sahadaki çimlenmelerin başarılı bir şekilde sağlandığını söyledi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





