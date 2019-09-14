Milas'ta orman yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDI\nMu\u011fla'n\u0131n Milas il\u00e7esindeki ormanl\u0131k alanda \u00e7\u0131kan yang\u0131n, yakya\u015f\u0131k 3 saatlik \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n ard\u0131ndan kontrol alt\u0131na al\u0131nd\u0131. Yang\u0131nda 2.5 hektarl\u0131k alan\u0131n zarar g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc belirlendi.\nM\u0130LAS (Mu\u011fla), (DHA)\nFOTO\u011eRAFLI\nKripto para piyasas\u0131nda fark yaratacak\u00c7al'da 28 sokak kedisi zehirlendiAya\u011f\u0131n\u0131 silaj makinas\u0131na kapt\u0131rd\u0131
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