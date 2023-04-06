Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na Rezzan Kiraz'ın o tahmini soruldu! "Çok zor bir soru ama..."

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ardından Rezzan Kiraz'ın sözleri sosyal medyada dolaşıma girdi.

Astrolog Rezzan Kiraz'a ait olduğu söylenen "Fenerbahçe ve Kılıçdaroğlu’nun aynı anda kazandığı bir senaryo imkansız. Ya seçimi Kılıçdaroğlu, ligi Galatasaray alacak ya da seçimi Erdoğan, ligi Fenerbahçe alacak" sözleri çok kez paylaşıldı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na da Habertürk'te katıldığı canlı yayında astrolog Rezzan Kiraz'ın, "Fenerbahçe ve Kılıçdaroğlu'nun kazandığı senaryo imkansız" sözleri soruldu.

Sunucu Kürşad Oğuz, "Bir astrolog dedi ki, 'Bu sene iki ihtimal var, ya Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olacak, ya Fenerbahçe şampiyon olacak. İkisi bir arada olmayacak. 'Hangisini tercih ederdiniz?" sorusunu yöneltti.

"HEPİMİZ SEVİNİRİZ"

Kemal Kılıçdaroğlu ise şu yanıtı verdi:

"Çok zor bir soru. Önce Türkiye. Önce Türkiye tabii. Çünkü Türkiye olmazsa zaten takımlar da olmayacak yani. Bir Türkiye olmalı. Takımlar da güçlü olmalı, onlar da kendi aralarında yarışmalı. Bütün takımlar bizim takımlarımız. Ama ortaklaştığınız yer neresi? Milli Takım. Milli Takım şampiyon olursa hepimiz seviniriz."



