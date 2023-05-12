HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Millet İttifakı "seçim" gündemiyle toplandı: 561 bin 977 görevli ve gönüllü ile hazırdır

Millet İttifakı "seçim" gündemiyle toplandı: 561 bin 977 görevli ve gönüllü ile hazırdır

12.05.2023 00:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı'nda 6 parti "seçim" gündemiyle toplandı. Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada, "Hiçbir sandık boşta bırakılmayacak, seçim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin demokrasi geleneğine gölge düşürülmeksizin sonuçlanacaktır." ifadelerine yer verildi. Öte yandan Millet İttifakı'nın, 192 bin 229 sandık için 561 bin 977 görevli ve gönüllü ile hazır olduğu bildirildi.

Millet İttifakı "seçim" gündemiyle toplandı: 561 bin 977 görevli ve gönüllü ile hazırdır

Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin genel başkanlarının katıldığı toplantı sonrasında yapılan ortak açıklamada, "Büyük bir inanç, kararlılık ve gönül rahatlığıyla söylemek isteriz ki ülkemize baharı getirecek 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine tüm kadrolarımızla hazırız." ifadelerine yer verildi.

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanlarının yer aldığı Millet İttifakı'nın toplantısı sona erdi.

Kılıçdaroğlu 'Rus dostlarımız' diye tepki gösterdi: Kasetlerin arkasında siz varsınız Kılıçdaroğlu 'Rus dostlarımız' diye tepki gösterdi: Kasetlerin arkasında siz varsınız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde parti genel merkezindeki toplantıya İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.

Toplantının ardından 6 genel başkanın imzasıyla yapılan ortak açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, kampanya sürecinde yürütülen çalışmalar ve yaklaşık 1,5 yıldır sürdürülen sandık güvenliği hazırlıklarının ele alındığı belirtildi.

Sinan Oğan adaylıktan çekilecek mi? Canlı yayında açıkladı Sinan Oğan adaylıktan çekilecek mi? Canlı yayında açıkladı

"192 BİN 229 SANDIK İÇİN 561 BİN 977 GÖREVLİ VE GÖNÜLLÜ İLE HAZIR"

"Büyük bir inanç, kararlılık ve gönül rahatlığıyla söylemek isteriz ki, ülkemize baharı getirecek 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine tüm kadrolarımızla hazırız." denilen açıklamada, "Milletimiz müsterih olsun, Millet İttifakı, 192 bin 229 sandık için 561 bin 977 görevli ve gönüllü ile hazırdır. Ayrıca gönüllü avukatlar, ihtiyaç halinde, her itirazı dikkatle inceleyecek şekilde, oy kullanılan her noktada hazır bulunacaktır. Hiçbir sandık boşta bırakılmayacak, seçim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin demokrasi geleneğine gölge düşürülmeksizin sonuçlanacaktır." değerlendirmesine yer verildi.

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun 'Rusya' iddialarına ilk yanıt AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun 'Rusya' iddialarına ilk yanıt

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aziz Milletimiz, Türkiye yeni bir dönemin eşiğindedir. Bu yeni dönem, liyakatli kadrolar, şeffaf ve adil yönetim anlayışıyla inşa edilecektir. Beklentimiz, oy kullanma hakkına sahip 64 milyon 114 bin 341 seçmenimizin, eksiksiz şekilde, demokrasiye katkı sunmasıdır. Millet İttifakı liderleri olarak, güzel ülkemizde demokrasiyi inşa edeceğimize söz veriyoruz. Haydi Türkiye."

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun 'Rusya' iddialarına ilk yanıtAK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun 'Rusya' iddialarına ilk yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı!
Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye çağrı! O şarkıyı paylaştıKılıçdaroğlu'ndan İnce'ye çağrı! O şarkıyı paylaştı
Anahtar Kelimeler:
Millet İttifakı

En Çok Okunan Haberler

Memura yüzde 85 zam kesinleşti! SGK ve Bağkur emeklisine yüzde 45 yolda...

Memura yüzde 85 zam kesinleşti! SGK ve Bağkur emeklisine yüzde 45 yolda...

‘0 TL’ doğal gaz faturası için uyarı geldi

‘0 TL’ doğal gaz faturası için uyarı geldi

İzmir'de kahvehanede silahlı kavga: Çok sayıda ölü var

İzmir'de kahvehanede silahlı kavga: Çok sayıda ölü var

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı!

Kılıçdaroğlu 'Rus dostlarımız' diye tepki gösterdi: Kasetlerin arkasında siz varsınız

Kılıçdaroğlu 'Rus dostlarımız' diye tepki gösterdi: Kasetlerin arkasında siz varsınız

Akşener'den, İnce'nin adaylıktan geri çekilmesiyle ilgili ilk yorum

Akşener'den, İnce'nin adaylıktan geri çekilmesiyle ilgili ilk yorum

İlginizi Çekebilir

Sokak ortasında taciz edilen kadını gördü! Canlı yayında müdahale etti

Sokak ortasında taciz edilen kadını gördü! Canlı yayında müdahale etti

Kanalizasyonda saatlerce aradı! Hastanelik oldu

Kanalizasyonda saatlerce aradı! Hastanelik oldu

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Canlı yayında saldırdı! 18 kez bıçakladı... Yetmedi kaynar su döktü

Canlı yayında saldırdı! 18 kez bıçakladı... Yetmedi kaynar su döktü

Altı kadınla aynı anda evli! “Hepsi aynı anda regl oluyor ve...”

Altı kadınla aynı anda evli! “Hepsi aynı anda regl oluyor ve...”

Airfryerda 2800 TL indirim! Fırsatın sona ermesine dakikalar kaldı

Airfryerda 2800 TL indirim! Fırsatın sona ermesine dakikalar kaldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.