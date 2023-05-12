Millet İttifakı "seçim" gündemiyle toplandı: 561 bin 977 görevli ve gönüllü ile hazırdır

Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin genel başkanlarının katıldığı toplantı sonrasında yapılan ortak açıklamada, "Büyük bir inanç, kararlılık ve gönül rahatlığıyla söylemek isteriz ki ülkemize baharı getirecek 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine tüm kadrolarımızla hazırız." ifadelerine yer verildi.

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanlarının yer aldığı Millet İttifakı'nın toplantısı sona erdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde parti genel merkezindeki toplantıya İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.

Toplantının ardından 6 genel başkanın imzasıyla yapılan ortak açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, kampanya sürecinde yürütülen çalışmalar ve yaklaşık 1,5 yıldır sürdürülen sandık güvenliği hazırlıklarının ele alındığı belirtildi.

"192 BİN 229 SANDIK İÇİN 561 BİN 977 GÖREVLİ VE GÖNÜLLÜ İLE HAZIR"

"Büyük bir inanç, kararlılık ve gönül rahatlığıyla söylemek isteriz ki, ülkemize baharı getirecek 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine tüm kadrolarımızla hazırız." denilen açıklamada, "Milletimiz müsterih olsun, Millet İttifakı, 192 bin 229 sandık için 561 bin 977 görevli ve gönüllü ile hazırdır. Ayrıca gönüllü avukatlar, ihtiyaç halinde, her itirazı dikkatle inceleyecek şekilde, oy kullanılan her noktada hazır bulunacaktır. Hiçbir sandık boşta bırakılmayacak, seçim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin demokrasi geleneğine gölge düşürülmeksizin sonuçlanacaktır." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Aziz Milletimiz, Türkiye yeni bir dönemin eşiğindedir. Bu yeni dönem, liyakatli kadrolar, şeffaf ve adil yönetim anlayışıyla inşa edilecektir. Beklentimiz, oy kullanma hakkına sahip 64 milyon 114 bin 341 seçmenimizin, eksiksiz şekilde, demokrasiye katkı sunmasıdır. Millet İttifakı liderleri olarak, güzel ülkemizde demokrasiyi inşa edeceğimize söz veriyoruz. Haydi Türkiye."

(AA)

