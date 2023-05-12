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AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun 'Rusya' iddialarına ilk yanıt

12.05.2023 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'deepfake' iddialarıyla ilgili Rusya'yı sorumlu tutması sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ilk yorum geldi. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Çelik, "Duyum varsa devlet kurumlarıyla paylaşın. Herhangi bir ülke, rakibim olan siyasetçiyi hedef alıyorsa topyekûn mücadele ederiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun 'Rusya' iddialarına ilk yanıt

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Habertürk ekranlarında katıldığı bir televizyon programında, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Sevgili Rus Dostlarımız, dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, deepfake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız." sözlerini değerlendirdi.

"DUYUM VARSA GİDİN İLGİLİ KURUMLARLA PAYLAŞIN"

Kılıçdaroğlu'nun 'deepfake' iddialarıyla ilgili Rusya'yı sorumlu tutmasına ilişkin konuşan Ömer Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Duyumla birisi bir şey söyledi diyerek bir ülkeyle ilgili konuşmam. Bunun devlet ve millet hayatına zararları olduğunu bilirim. Duyum varsa gidin ilgili kurumlarla paylaşın. Bende herhangi ülkeyle ilgili bir istihbarat yok. Bu bilgi nereden gelmiş? Karşı istihbarat faaliyeti midir? Birçok olay görmüşüz. Bir sürü ihtimali aynı anda değerlendirebiliyoruz. Bu, duyumla ve yorumla yapılacak bir şey değil. Çıksınlar açıklasınlar, 'Seçimlerde lehimize veya aleyhimize müdahale edilecek' diye. Duyum varsa devlet kurumlarıyla paylaşın. Herhangi bir ülke, rakibim olan siyasetçiyi hedef alıyorsa topyekûn mücadele ederiz. Varsa bir şey varsa paylaşılsın. Rakiple ilgiliyse biz rakipten bir adım öne çıkalım. 'Hiç kimse buna tenezzül etmesin' diyelim."

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