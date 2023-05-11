Son dakika: ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan adaylıktan çekilecek mi? Canlı yayında açıkladı

Seçime saatler kala Türkiye nefesini tuttu. Siyaset kulislerinde oldukça hareketli günler yaşanıyor. ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında Muharrem İnce'nin çekilmesi ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Oğan, Türk siyasetinde büyük bir sürpriz yapacaklarını söyledi ve son oy oranlarını da açıkladı.

Sinan Oğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

MUHARREM İNCE'NİN ÇEKİLMESİ

"Sayın İnce'nin yaşadıklarına üzüldüm. Maalesef ki bir takım sahte girişimlerle İnce'ye itibar suikastı yapıldı. Türk siyasetinde görmek istemediğimiz bu tür operasyonlar maalesef Sayın İnce'nin başına geldi. Sayın İnce'nin sağlık sorunu yaşamasına da neden oldu. Bu tür metotları kınadığımı ifade etmek isterim. Sayın İnce'nin hatırlarsanız aday adayı iken şunu demiştim, 'Medya sayın İnce'yi çok hızlı şekilde tüketiyor.' Kamuoyu bizi bilmiyor. En büyük eksikliğimiz o. Sayın İnce ile ben 6 ay önce bir görüşme yapmıştım. O zaman şunu teklif etmiştim. 'Bir ittifak kuralım.' demiştim. O zaman sayın İnce şunu demişti, 'Bana şunu ispat ederseniz olurum. Benden 1 oy fazla alacağınızı ispat ederseniz aday olmam sizi desteklerim' demişti. Oy tabanına baktığımızda sayın İnce'nin CHP tabanından oy alacağını ifade etmiştim. Benim hitap ettiğim oy tabanında kimseyi temsil etmeyen bir kitle var. Süreç içinde sayın İnce'nin oyları düşerken bizim oylarımız artmaya başladı.

'NE KANDİL DAĞI, NE DOMUZ BAĞI DEDİK'

HDP'nin Türk siyasetinde kilit olma rolünü biz ortadan kaldıracağız. Biz bunları konuştuğumuzda HÜDA PAR ortada yoktu. Biz Türkiye'de prensip olarak Türk siyasetinden bu tür terörle bağlantılı siyasetin tamamen defedilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye'de HDP'nin planını okuyabildiğimi düşünüyorum. Daha sonra HÜDA PAR çıktı. Bu nasıl bir sistem ki bir tarafa HDP'yi, bir tarafa HÜDA PAR'ı ekledi. Biz ne Kandil dağı, ne domuz bağı dedik. Biz Kandil'den destek alan anlayışa da, domuz bağı geçmişi olan anlayışa da karşıyız.

MUHARREM İNCE'NİN OYLARI NEREYE GİDECEK?

Sayın İnce taraftarlarının daha çok genç seçmen olduğunu, CHP'den duygusal bir bağ ile bağlanmayan bir seçmen olmadığını söyleyebilirim. Sayın İnce'nin seçmen tabanının bizim profilimize rahatlıkla oy verebileceğini, ana gövdesinin bize geleceğini söyleyebilirim.

ADAYLIKTAN ÇEKİLECEK Mİ?

Ben birilerinin yedek adayı değilim, iddialı bir adayım. Türkiye'de sol ve sosyal demokratların yüzde 25'lik tabanı var. Türkiye'de sayın Kılıçdaroğlu istediği kadar ben Türk milliyetçisiyim desin. Bunlar olacak işler değil. Sayın Kılıçdaroğlu solun ötesinde Türk milliyetçilerinin oyunu beklemesin. Sayın Erdoğan da Bahçeli de beklemesin. Aday belli karar net. MHP içindeki Türk milliyetçilerinin de Erdoğan'a gitmeyeceğini söyleyebilirim. Türk milliyetçilerinin oyu yüzde 30'dan başlar. Neden birinin teklifine kanıp gideyim? Ne zaman Sinan Oğan bir pazarlığın içinde oldu? Sinan Oğan bir ittifakın cumhurbaşkanı adayıdır. İkinci tur için iddiamızı sürdürüyoruz. İlk başlarda yüzde 3'le başladık. Şimdi bizim oyumuz 12-16 civarında. Son yaşadığımız hadiseler bizi ikinci turun ortağı haline getirmiştir. Biz büyük bir sürpriz yapacağız Türk siyasetinde."

