HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan adaylıktan çekilecek mi? Canlı yayında açıkladı

Son dakika: ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan adaylıktan çekilecek mi? Canlı yayında açıkladı

11.05.2023 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından gözler ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a çevrilmişti. Adaylıktan çekileceği iddia edilen Oğan söylentileri yalanlamıştı. Fatih Altaylı'nın programına katılan Sinan Oğan adaylıktan çekilmeyeceğini yineledi ve dikkat çeken ifadeler kullandı.

Son dakika: ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan adaylıktan çekilecek mi? Canlı yayında açıkladı

Seçime saatler kala Türkiye nefesini tuttu. Siyaset kulislerinde oldukça hareketli günler yaşanıyor. ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında Muharrem İnce'nin çekilmesi ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Oğan, Türk siyasetinde büyük bir sürpriz yapacaklarını söyledi ve son oy oranlarını da açıkladı.

Sinan Oğan kararını açıkladı! Sinan Oğan kararını açıkladı!

Sinan Oğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

MUHARREM İNCE'NİN ÇEKİLMESİ

"Sayın İnce'nin yaşadıklarına üzüldüm. Maalesef ki bir takım sahte girişimlerle İnce'ye itibar suikastı yapıldı. Türk siyasetinde görmek istemediğimiz bu tür operasyonlar maalesef Sayın İnce'nin başına geldi. Sayın İnce'nin sağlık sorunu yaşamasına da neden oldu. Bu tür metotları kınadığımı ifade etmek isterim. Sayın İnce'nin hatırlarsanız aday adayı iken şunu demiştim, 'Medya sayın İnce'yi çok hızlı şekilde tüketiyor.' Kamuoyu bizi bilmiyor. En büyük eksikliğimiz o. Sayın İnce ile ben 6 ay önce bir görüşme yapmıştım. O zaman şunu teklif etmiştim. 'Bir ittifak kuralım.' demiştim. O zaman sayın İnce şunu demişti, 'Bana şunu ispat ederseniz olurum. Benden 1 oy fazla alacağınızı ispat ederseniz aday olmam sizi desteklerim' demişti. Oy tabanına baktığımızda sayın İnce'nin CHP tabanından oy alacağını ifade etmiştim. Benim hitap ettiğim oy tabanında kimseyi temsil etmeyen bir kitle var. Süreç içinde sayın İnce'nin oyları düşerken bizim oylarımız artmaya başladı.

Screenshot_15

'NE KANDİL DAĞI, NE DOMUZ BAĞI DEDİK'

HDP'nin Türk siyasetinde kilit olma rolünü biz ortadan kaldıracağız. Biz bunları konuştuğumuzda HÜDA PAR ortada yoktu. Biz Türkiye'de prensip olarak Türk siyasetinden bu tür terörle bağlantılı siyasetin tamamen defedilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye'de HDP'nin planını okuyabildiğimi düşünüyorum. Daha sonra HÜDA PAR çıktı. Bu nasıl bir sistem ki bir tarafa HDP'yi, bir tarafa HÜDA PAR'ı ekledi. Biz ne Kandil dağı, ne domuz bağı dedik. Biz Kandil'den destek alan anlayışa da, domuz bağı geçmişi olan anlayışa da karşıyız.

MUHARREM İNCE'NİN OYLARI NEREYE GİDECEK?

Sayın İnce taraftarlarının daha çok genç seçmen olduğunu, CHP'den duygusal bir bağ ile bağlanmayan bir seçmen olmadığını söyleyebilirim. Sayın İnce'nin seçmen tabanının bizim profilimize rahatlıkla oy verebileceğini, ana gövdesinin bize geleceğini söyleyebilirim.

Screenshot_16

ADAYLIKTAN ÇEKİLECEK Mİ?

Ben birilerinin yedek adayı değilim, iddialı bir adayım. Türkiye'de sol ve sosyal demokratların yüzde 25'lik tabanı var. Türkiye'de sayın Kılıçdaroğlu istediği kadar ben Türk milliyetçisiyim desin. Bunlar olacak işler değil. Sayın Kılıçdaroğlu solun ötesinde Türk milliyetçilerinin oyunu beklemesin. Sayın Erdoğan da Bahçeli de beklemesin. Aday belli karar net. MHP içindeki Türk milliyetçilerinin de Erdoğan'a gitmeyeceğini söyleyebilirim. Türk milliyetçilerinin oyu yüzde 30'dan başlar. Neden birinin teklifine kanıp gideyim? Ne zaman Sinan Oğan bir pazarlığın içinde oldu? Sinan Oğan bir ittifakın cumhurbaşkanı adayıdır. İkinci tur için iddiamızı sürdürüyoruz. İlk başlarda yüzde 3'le başladık. Şimdi bizim oyumuz 12-16 civarında. Son yaşadığımız hadiseler bizi ikinci turun ortağı haline getirmiştir. Biz büyük bir sürpriz yapacağız Türk siyasetinde."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan yüksek kira fiyatlarına tepki gösterdi: Analarından doğduğuna pişman edeceğizCumhurbaşkanı Erdoğan yüksek kira fiyatlarına tepki gösterdi: Analarından doğduğuna pişman edeceğiz
Bu anı 30 yıldır bekliyorlardı! 'Tarihi bir gün...'Bu anı 30 yıldır bekliyorlardı! 'Tarihi bir gün...'
Bakan Soylu konuşması sırasında müzik açan CHP standına tepki gösterdiBakan Soylu konuşması sırasında müzik açan CHP standına tepki gösterdi
Anahtar Kelimeler:
Sinan Oğan

En Çok Okunan Haberler

Memura yüzde 85 zam kesinleşti! SGK ve Bağkur emeklisine yüzde 45 yolda...

Memura yüzde 85 zam kesinleşti! SGK ve Bağkur emeklisine yüzde 45 yolda...

Sinan Oğan kararını açıkladı!

Sinan Oğan kararını açıkladı!

Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye çağrı! O şarkıyı paylaştı

Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye çağrı! O şarkıyı paylaştı

‘0 TL’ doğal gaz faturası için uyarı geldi

‘0 TL’ doğal gaz faturası için uyarı geldi

Erdoğan, İnce yorumu sonrası Kılıçdaroğlu'na yüklendi!

Erdoğan, İnce yorumu sonrası Kılıçdaroğlu'na yüklendi!

İnce'nin kararından sonra gözler ondaydı! TİP'ten açıklama geldi

İnce'nin kararından sonra gözler ondaydı! TİP'ten açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında saldırdı! 18 kez bıçakladı... Yetmedi kaynar su döktü

Canlı yayında saldırdı! 18 kez bıçakladı... Yetmedi kaynar su döktü

Altı kadınla aynı anda evli! “Hepsi aynı anda regl oluyor ve...”

Altı kadınla aynı anda evli! “Hepsi aynı anda regl oluyor ve...”

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Yok böyle elbise! Kalçasının yarısı açıkta...

Yok böyle elbise! Kalçasının yarısı açıkta...

Trafik cezası ele verdi! Kocasını başka bir kadınla motosiklette görünce...

Trafik cezası ele verdi! Kocasını başka bir kadınla motosiklette görünce...

Airfryerda 2800 TL indirim! Fırsatın sona ermesine dakikalar kaldı

Airfryerda 2800 TL indirim! Fırsatın sona ermesine dakikalar kaldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.