Millet İttifakı'yla ilgili bomba kulis: Kemal Kılıçdaroğlu Başbakan olmak istiyor

CHP ve İYİ Parti’nin ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ önerisinin bu hafta içinde netleşmesi beklenirken, Ankara kulislerini hareketlendirecek bir iddia ortaya atıldı. Millet İttifakı kulislerini yazan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmak yerine başbakan olmayı hedeflediğini gündeme getirdi.

Selvi, "Muhalefetin sistem önerisi" başlıklı yazısında Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi göstereceğinin henüz net olmadığını belirtti.

MİLLET İTTİFAKI'NIN CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM OLACAK?

Selvi'ye göre Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş isimleri öne çıkıyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN HEDEFİ BAŞBAKANLIK

Selvi Kılıçdaroğlu'nun ise Cumhurbaşkanı adayı olmak yerine başbakan olmayı hedeflediğini yazdı.



