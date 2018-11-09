Milletvekili İslam hakkında tazminat davası

"Beddua seanslarından esinlendiği belli olan bu kişi, eleştiri ve ifade özgürlüğünün sınırlarını aşmıştır." ifadesini kullanan Toprak, Cihangir İslam'ın iddialarının kabul edilemez olduğunu söyledi. Toprak, "Cihangir İslam, bu iddialarla açık ve galiz hakaretlerde bulunarak değerlerimize saldırıda bulunmuştur." diye konuştu.

İslam'ın, düşünce ve ifade özgürlüğü temelinde değerlendirilmesi mümkün olmayan hakaret ve iftiralarının hem hukuka aykırı hem de kişilik haklarını ihlal eder nitelikte olduğunu kaydeden Toprak, "Bir insanın dini değerlerini sorgulamak, onun inancının aksine kula kulluk etmekle, Allah'a kulluk etmemekle ve batıl olmakla itham etmek asla ve asla siyasal bir eleştiri olarak kabul edilemez." dedi.

Cihangir İslam'ın, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin "İki batılın çatışmasını seyrettik." şeklindeki sözlerine de tepki gösteren Toprak, şöyle devam etti:

"Yüzlerce insanımızın şehit olmasına ve binlerce kişinin yaralanmasına yol açan kanlı darbe girişiminin FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirildiği, herkes tarafından bilinen ve kabul edilen bir gerçektir. 15 Temmuz gecesi yaşanan bu hain kalkışmanın, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, yüce milletimizin feraseti, direnci ve kahramanlıklarıyla püskürtüldüğü, başarısız kılındığı, yine o gece yüce Meclis çatısı altında bulunan her partiden milletvekilinin bu mücadelenin içinde yer aldığı, darbeye karşı direndiği, taraflı tarafsız tüm kesimlerce kabul edilen bir gerçektir."