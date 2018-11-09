HABER

Milletvekili İslam hakkında tazminat davası

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.11.2018 17:23 | Son Güncelleme

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam aleyhinde, TBMM Genel Kurulunda FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sözleri nedeniyle manevi tazminat davası açtı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam aleyhinde, TBMM Genel Kurulunda FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sözleri nedeniyle 10 bin liralık manevi tazminat davası açtığını bildirdi.

Toprak, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, son dönemde FETÖ'ye karşı mücadelede, bilinçli şekilde karalama ve itibarsızlaştırma kampanyası yürütüldüğünü belirtti.

Fatih Toprak, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın, Meclis Genel Kurulunda, 701 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin görüşmelerinde yaptığı konuşmada, AK Parti milletvekillerini doğrudan hedef alarak, "batıl, makyavelist, oportünist olmakla, muhalifleri, dürüst insanları, hakkı söyleyenleri tasfiye etmekle, zulmetmekle, zalim olmakla itham ettiğini" anımsattı.

"Beddua seanslarından esinlendiği belli olan bu kişi, eleştiri ve ifade özgürlüğünün sınırlarını aşmıştır." ifadesini kullanan Toprak, Cihangir İslam'ın iddialarının kabul edilemez olduğunu söyledi. Toprak, "Cihangir İslam, bu iddialarla açık ve galiz hakaretlerde bulunarak değerlerimize saldırıda bulunmuştur." diye konuştu.

İslam'ın, düşünce ve ifade özgürlüğü temelinde değerlendirilmesi mümkün olmayan hakaret ve iftiralarının hem hukuka aykırı hem de kişilik haklarını ihlal eder nitelikte olduğunu kaydeden Toprak, "Bir insanın dini değerlerini sorgulamak, onun inancının aksine kula kulluk etmekle, Allah'a kulluk etmemekle ve batıl olmakla itham etmek asla ve asla siyasal bir eleştiri olarak kabul edilemez." dedi.

Cihangir İslam'ın, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin "İki batılın çatışmasını seyrettik." şeklindeki sözlerine de tepki gösteren Toprak, şöyle devam etti:

"Yüzlerce insanımızın şehit olmasına ve binlerce kişinin yaralanmasına yol açan kanlı darbe girişiminin FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirildiği, herkes tarafından bilinen ve kabul edilen bir gerçektir. 15 Temmuz gecesi yaşanan bu hain kalkışmanın, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, yüce milletimizin feraseti, direnci ve kahramanlıklarıyla püskürtüldüğü, başarısız kılındığı, yine o gece yüce Meclis çatısı altında bulunan her partiden milletvekilinin bu mücadelenin içinde yer aldığı, darbeye karşı direndiği, taraflı tarafsız tüm kesimlerce kabul edilen bir gerçektir."

- "15 Temmuz gecesi ben de meydanlardaydım"

Cihangir İslam aleyhinde, TBMM Genel Kurulunda 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sözleri nedeniyle 10 bin liralık manevi tazminat davası açtığını bildiren Toprak, darbe girişimine karşı verilen destansı mücadeleyi, gazi Meclis çatısı altında darbeye karşı duran milletvekillerini de hedef alarak "İki batılın çatışması" olarak nitelendirmenin bir "akıl tutulması" olduğunu belirtti.

İslam'ın, konuşmasında, AK Parti milletvekillerine "Hanginiz meydandaydı?" sorusunu yönettiğini hatırlatan Toprak, şunları kaydetti:

"Milletimiz gibi ben de 15 Temmuz gecesi, 16 Temmuz öğle saatine kadar hatta haftalarca meydanlardaydım. Dava sürecinde talep edeceğimiz HTS kayıtlarında bu açıkça görülecektir. Cihangir İslam, bu ifadesiyle aynı zamanda gazilerimize ve şehitlerimizin aziz hatırasına saygısızlıktan geri durmamıştır. İfade özgürlüğü ve eleştiri hakkı hiçbir zaman kişilerin uluslararası metinlerle, anayasayla ve yasalarla güvence altına alınan onur ve saygınlıklarının ihlali aracı olarak kullanılamaz."

PARTNERŞaşırtan açıklamalar: "Her şeye burnumu sokacak kadar aptal değilim"Şaşırtan açıklamalar: "Her şeye burnumu sokacak kadar aptal değilim"
CHP'de 'sık sık Ankara'ya gitmeyin' uyarısıCHP'de 'sık sık Ankara'ya gitmeyin' uyarısı
MHP'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayı belli olduMHP'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayı belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak basın toplantısı parlamento

En Çok Okunan Haberler

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

CHP'li Öztürk Yılmaz'dan parti yönetimine sert eleştiri

CHP'li Öztürk Yılmaz'dan parti yönetimine sert eleştiri

KOSGEB'den destek aldı, Avrupa'ya ısıtmalı mont sattı

KOSGEB'den destek aldı, Avrupa'ya ısıtmalı mont sattı

Oyunculuğu bırakan Özgü Namal eşek peyniri satacak

Oyunculuğu bırakan Özgü Namal eşek peyniri satacak

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Ünlü doktor Salih Mertan intihar etti!

Ünlü doktor Salih Mertan intihar etti!

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...

Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...

Seçime aylar kala Melih Gökçek harekete geçti! Çarpıcı anket sonuçları

Seçime aylar kala Melih Gökçek harekete geçti! Çarpıcı anket sonuçları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan 10 Kasım mesajı

Kılıçdaroğlu'ndan 10 Kasım mesajı

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

TBMM Başkanı Yıldırım'dan 10 Kasım mesajı

TBMM Başkanı Yıldırım'dan 10 Kasım mesajı

İYİ Partili Temizer'den ses getirecek açıklamalar! 'AK Parti ve CHP'nin senaryosu' deyip sıraladı

İYİ Partili Temizer'den ses getirecek açıklamalar! 'AK Parti ve CHP'nin senaryosu' deyip sıraladı

Bakan Akar'dan 10 Kasım mesajı

Bakan Akar'dan 10 Kasım mesajı

AK Parti'de kulisleri hareketlendiren yerel seçim iddiası!

AK Parti'de kulisleri hareketlendiren yerel seçim iddiası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.