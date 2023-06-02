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Milletvekili yemini nasıl edilir, Meclis'te hangi partinin kaç vekili var? İşte milletvekili yemini sözleri

02.06.2023 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milletvekili yemin töreni bugün TBMM'de yapılacak. Bu sebeple Meclis Başkanı Mustafa Şentop, görevini geçici olarak Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye devretti. Peki, Milletvekili yemini nasıl edilir, Meclis'te hangi partinin kaç vekili var? İşte milletvekili yemini sözleri...

Milletvekili yemini nasıl edilir, Meclis'te hangi partinin kaç vekili var? İşte milletvekili yemini sözleri

Meclis'in 28'inci dönemi başlıyor. TBMM Genel Kurulu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında toplanacak. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, görevini geçici olarak Devlet Bahçeli'ye devretti. Milletvekilleri yemin ederek görevine başlayacak. Birçok kişi arama motorlarında "Milletvekili yemini nasıl edilir?" sorusuna yanıt arıyor. İşte milletvekili yemini sözleri...

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TBMM'DE MİLLETVEKİLİ YEMİNİ NASIL EDİLİR?

Milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde göreve başlarken şu şekilde ant içecek:

"Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyet'e ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa'ya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim."

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MECLİS YEMİN TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Meclis yemin töreni bugün (2 Haziran 2023 Cuma) yapılacak.

  1. Dönem milletvekilleri, Genel Kurul'da yemin edecekler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da TBMM'nin açılışına katılacak. Erdoğan, yemin törenini kendisine ayrılan locadan takip edecek.

Bugün 14.00'te başlayacak olan yemin töreninin gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor.

MECLİS YEMİN TÖRENİ CANLI İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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