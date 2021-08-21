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Milli Eğitim Bakanı Özer'den çevrim içi sınav açıklaması

21.08.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarına katılamayan öğrencilere yeni sınav hakkı tanınmasının yanı sıra öğrencilerin, 23-24 Ağustos’ta kayıtlarını yaptırarak 27-29 Ağustos’ta çevrim içi sınava katılabileceğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Özer'den çevrim içi sınav açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgelerinde sınava katılamayan öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesi, ülke genelinde sınava katılamayanlara ve tekrar katılmak isteyen öğrencilere fırsat sağlamak amacıyla açık öğretim ortaokulu ve lisesi ek sınavlarına 27-29 Ağustos’ta çevrim içi sınava katılabileceklerini kaydetti.

Bakan Özer yaptığı yazılı açıklamada, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı açık öğretim kurumları öğrencilerinin kayıt yenileme işlemlerinin 13 Ağustos’ta tamamlandığını; öğrencilerin, 16 Ağustos-20 Ağustos’ta çevrim içi sınavlara katıldığını anımsattı.

Yangın ve sel felaketleri nedeniyle öğrencilerden bir kısmının kayıtlarını yenileyemediklerini, bir kısmının da kayıt yaptırdıkları hâlde sınava giremediklerini ifade eden Özer, açıklamasına şöyle devam etti:

“Afet bölgelerindeki millî eğitim müdürlerimiz ve yöneticilerimizle sürekli temas hâlindeyiz. Millî eğitim müdürlerimiz, sınava katılamayan öğrencilerin mağduriyetlerini bana ilettiler. Bunun üzerine hem bu öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesi hem de ülke genelinde sınava katılamayan diğer öğrencilere tekrar fırsat sağlamak için bu öğrencilerimize yeni bir sınav hakkı tanıma kararı aldık."

Bakan Özer, ülke genelinde 23-24 Ağustos’ta ek sınav için kayıtların yeniden açılacağını ve çevrim içi ek sınavın 27 Ağustos saat 09.30’dan 29 Ağustos saat 23.59’a kadar yapılacağını ifade etti.

(DHA)

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