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Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitime ilişkin yeni açıklama

10.03.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitime ilişkin açıklama geldi. 855 bin sınıfta yüz yüze eğitime ara vermeden dönemi tamamlayacaklarını belirten Özer, "Sadece Covid olan öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz kendilerini izole edecekler" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitime ilişkin yeni açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Trabzon'da eğitim değerlendirme toplantısı öncesi Vali İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Özer, 1,5 yıl aradan sonra yüz yüze eğitime kararlılıkla devam ettiklerini belirtti. Bakan Özer, "Bildiğiniz gibi birinci dönem hiçbir kesintiye uğramadı, yüz yüze eğitimi devam ettirdik. Şubat'ta ikinci dönemimiz başladı yine aynı kararlıkla yüz yüze eğitime devam ettik. 2 Mart'ta, Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulu yeni bir karar açıkladı. Biz de aynı kararı okullarımıza adapte ettik. 2 Mart tarihi itibarıyla okulların bahçesinde öğrenci, öğretmen ve idari personelimizin maske kullanım zorunluluğunu kaldırdık. Sadece okul içerisinde öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve idari personelimiz maske kullanmaya devam ediyor. Aynı zamanda sosyal etkinliklerin uzun aradan sonra yapılmasına izin verdik. Bildiğiniz gibi 6 Eylül tarihinden itibaren vaka çıkması durumunda sınıflarda yüz yüze eğitime ara veriyorduk. Bu uygulamayı da 2 Mart tarihi itibarıyla kaldırdık" diye konuştu.

"YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERMEDEN BU DÖNEM TAMAMLANACAK"

855 bin sınıfta yüz yüze eğitime ara vermeden dönemin tamamlanacağını kaydeden Bakan Özer, "Sadece Covid olan öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz kendilerini izole edecekler. 7 gün aradan sonra da kaldıkları yerden yüz yüze eğitime devam edecekler. Eğer 7 günü beklemezler de 5 gün içinde bir test yapmaları durumunda sonuç negatif çıkarsa da yüz yüze eğitme devam edecekler. İnşallah bu dönemi bir taraftan yüz yüze eğitime devam ederken bir taraftan da 1,5 yıl aranın getirmiş olduğu öğrenme kayıplarını, psikososyal sıkıntıları telafi ederek tamamlayacağız. Bu süreçten hakikaten öğretmenlerimiz büyük fedakarlık gösterdiler. Maskeyle ders anlattılar. Aşılanma oranları Türkiye'de örneklik teşkil etti. Ben bu vesileyle Trabzon'dan da öğretmenlerimize çok teşekkür ederim" dedi.

(DHA)

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